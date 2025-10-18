Hay dos argentinos. Cuáles son los pueblos más lindos del mundo 2025 anunciados por la ONU

En China se conocieron los elegidos 2025 por Naciones Unidas: la selección se hizo entre cientos de destinos que se presentaron como candidatos de todos los continentes.

Los dos pueblos ganadores de Best Tourism Villages 2025 fueron anunciados en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, durante la asamblea de Naciones Unidas Turismo.

Uno es Patrimonio de la Unesco y el otro portal de Parques Nacionales: se trata de Maimará y Carlos Pellegrini, dos enclaves bucólicos y auténticos que desde hoy figuran entre las villas más bonitas del planeta. Es la primera distinción para la provincia de Corrientes y la segunda para Jujuy.

Maimará

Jujuy

Pausa en MaimaráCarolina Reymúndez

Recostado sobre la Paleta del Pintor , Maimará es parte del departamento de Tilcara, y uno de los atractivos fuertes de la Quebrada de Humahuaca, patrimonio de la UNESCO.

Toda la vida de los 5.244 habitantes transcurre ligada al río grande y a la Pachamama: los cultivos de la tierra son abundantes y variados. Se producen hortalizas, verduras y flores que dan vida a los campos sembrados que se ven entre las montañas de colores.

La finca de la familia Manzur, en Maimará.Juan Francisco Sánchez

Más recientemente se incluyó la producción de vides para vinos de altura . La localidad mantiene vivas tradiciones ancestrales: cada año el pueblo celebra el día de la Pachamama, de todos los Santos y el carnaval.

La llegada del tren de la quebrada, el año pasado, cambió por completo la vida de este pueblo. “Ahora llegan muchísimos turistas. Se bajan, recorren. Hay tres visitas guiadas y un ómnibus turístico que lleva a los pasajeros al cerro”, relató con inmenso entusiasmo María Inés Quevedo, vecina a la estación del ferrocarril, por años abandonada.

El último tramo del tren poco antes de llegar a Maimará es pegado a la Paleta del pintor

Hay visitas en seis de las vides: una de ellas incluso organiza cada año una vendimia con música y hay comida tradicional. La Vendimia del Bayeh es un festival imperdible de otoño, dedicado al vino, al arte, a la música y a la gastronomía.

“Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad es algo que me pone orgullosamente feliz”, dijo Luis Zerpa, secretario de Turismo local, tras el anuncio realizado en Asia.

Colonia Carlos Pellegrini

Corrientes

La zona tiene una variedad de aves increíble.Xavier Martín

Portal de entrada a los Esteros del Iberá -con un millón trescientas mil hectáreas de humedal- se ha transformado en un destino icónico del turismo de naturaleza .

El desarrollo de esta villa comenzó a tomar fuerza con la creación de la Reserva Provincial Iberá. Son parte de su atractivo el avistaje de aves y fauna autóctona como carpinchos, ciervos de los pantanos y yacarés .

El cartel de acceso a la coloniaCristina Mahne – Lugares

Ex colonia de inmigrantes -fundada en 1912- y reconvertida en destino de ecoturismo sostenible, la colonia situada a 354 kilómetros de la capital provincial tiene algo más de mil habitantes, pero recibe 25.000 turistas al año.

Posada de la Laguna, Colonia Carlos Pellegrini

“El 80 por ciento de la comunidad vive del circuito turístico”, aseguró Diana Frete, voz cantante del pueblo, que lidera un grupo de chamamé local y es viceintendenta.

El pueblo está a orillas de la laguna Iberá. Para cruzarla hay un piedraplén: un terraplén construido con piedras.

Por casi un siglo la economía local dependió de la ganadería, el arroz y la cacería. En 1983 todo comenzó a cambiar con la Reserva Provincial Iberá. En 2018, con la aprobación del Parque Nacional, tomó relevancia internacional para aficionados de la conservación y la naturaleza.

Hoy hay 30 establecimientos hoteleros. “Es el corazón de los Esteros del Iberá. Acá empezó la magia. Fue el primer portal de este humedal, el más grande de Argentina”, asegura María de los Ángeles Casares, directora de Turismo.

Posada de la Laguna, una de las propuestas hoteleras en el puebloPaula Teller

“Estamos muy expectantes de abrir una ventana nueva al mundo”, se entusiasma la directora de Turismo.

