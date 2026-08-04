El Municipio presenta la programación de agosto en el Teatro Colón

La grilla incluye obras de teatro, danza contemporánea y flamenca, conciertos de música clásica, tango, folklore y propuestas de ópera y zarzuela. Las entradas se consiguen en la boletería del teatro, con valores diferenciales para jubilados, residentes y estudiantes.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) dio a conocer la programación cultural de agosto en el Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665), que combina propuestas de teatro, danza, música clásica, tango, folklore y espectáculos líricos a lo largo de todo el mes.

Martes 4 a las 18: “Festival Beethoven”

Concierto de música clásica dedicado a la obra de Ludwig van Beethoven, con la interpretación del Rondó Op. 132 en Sol mayor, la Sonata Op. 109 en Mi mayor y la Sonata “Appassionata” Op. 57 en Fa menor. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

Jueves 6 a las 21: “Dejando huella para que lo nuestro nunca muera”

La agrupación Luna Cautiva celebra su tercer aniversario con una noche de folklore que combina música, danza y tradición. La propuesta incluye una fiesta de pañuelos en la que se comparten recuerdos, abrazos y el sentimiento por las danzas nativas. Entrada general: $16.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $12.000.

Viernes 7 a las 20: “Con alma española y algo más”

Espectáculo de canción, copla española, flamenco y más, en el que la cantante Mariela Deanes interpreta baladas, canciones y coplas del repertorio de grandes artistas de España, incursiona en el tango argentino y rinde homenaje al recordado Sandro, con cuadros flamencos de cante y baile y un cierre a toda rumba. Participan músicos en vivo y una bailaora, con un total de nueve artistas en escena: Horacio Soria (piano y arreglos), Alejandro Benítez (guitarra española), Juan Casassus (trompeta), Mario Romano (saxo), Ariel Robles (bajo), Daniel Fedrigo (batería), Cristian De Cillis (cajón y cante) y la bailaora Alejandra Rodríguez. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Sábado 8 a las 19 y 21.30: “Candlelight Concerts by Fever”

Las entradas se adquieren únicamente a través del sitio web www.feverup.com o de la aplicación Fever.

Domingo 9 a las 19: “Made in Italy: le canzoni italiane più famose nel mondo”

Espectáculo protagonizado por el compositor Francesco Sartori —creador del éxito mundial “Con te partirò”— y el cantautor y docente de la Università Ca’ Foscari de Venecia Fabio Caon, junto al talento vocal y musical de Angelo Lacitignola, en formato de lección-concierto. El trío propone un recorrido interactivo por el patrimonio musical del “Made in Italy”, explorando el vínculo entre la literatura, las melodías más famosas del mundo y el aprendizaje del idioma italiano, con la participación especial del tenor Juan Ignacio Cufré y la soprano Paula San Martín. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Lunes 10 a las 1: “Concierto Día de la Fuerza Aérea Argentina”

Concierto a cargo de la Banda Militar de Música “Santa Bárbara” y el Coro “Alas Argentinas”, ambos pertenecientes a la Base Aérea Militar Mar del Plata, junto a artistas invitados, con un repertorio que incluye música popular, bandas sonoras de películas, folklore, tango, baladas y arias de ópera. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Martes 11 a las 21: “Ciclo de Cámara Nuevos Tiempos”

Nueva fecha del ciclo de música de cámara iniciado en 2021, en la que el Coro de Cámara “Cónclave”, dirigido por la maestra Georgina Espósito, presenta obras de compositores como Bach, Monteverdi y Barber junto a un ensamble de cuerdas integrado por diez músicos en escena. Entrada general: $14.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $10.500.

Jueves 13 a las 20: “¡Que viva España!”

La compañía Opera Bis presenta este espectáculo con la soprano María José Dulin, el barítono Fernando Santiago y el pianista Horacio Soria, quienes interpretan el repertorio más reconocido de la ópera y la lírica popular española, con obras como “Granada”, “La Mazurca de la Sombrilla”, “Marinero de Luces” y “Torero quiero ser”, además de fragmentos de zarzuela y conocidas romanzas. La función contará con invitados especiales. Entrada general: $24.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $18.000.

Viernes 14 a las 20: “Un poco más al sur – Orquesta Típica Rayuela”

Concierto que reúne obras clásicas del tango junto a nuevas composiciones, con la participación de trece músicos en escena y las voces de Hernán Pari y Sebastián Siguiroff. La propuesta equilibra la herencia de las grandes orquestas típicas tradicionales con una mirada contemporánea de fuerte identidad local. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Sábado 15 a las 20: “Puntadas de zarzuela, vistiendo la memoria. Homenaje al maestro Arturo Vega Godoy”

Espectáculo que rinde homenaje al maestro Arturo Vega Godoy a través de una propuesta que une música, recuerdos y emoción, con las actuaciones de Susana Guccione (soprano), Horacio Soria (piano) y Jon Crespo (violín). La idea, dirección, producción y puesta en escena son de Susana Guccione y María Almeida. Entrada general: $18.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $13.500.

Domingo 16 a las 20: “Tango Furia”

Show internacional de tango, único en la ciudad de Mar del Plata, a cargo de la Compañía Tango Furia, elenco multipremiado ganador del Premio Estrella de Mar 2024 y 2026 como mejor espectáculo de danza, del Premio Faro de Oro 2025 y del Premio Despertar por el Arte de Oro 2026. La compañía realizó giras internacionales por India en 2024 y por Polonia en 2026, y presenta en esta oportunidad lo mejor del tango bailado. Entrada general: $18.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $13.500.

Martes 18 a las 20: “De Bach a Piazzolla”

Nuevo concierto del ciclo “De Bach a Piazzolla”, con la participación de la pianista marplatense Oriana Kemelmajer Alias, ganadora de más de veinte concursos nacionales e internacionales. El recital incluye el “Carnaval” Op. 9 de Robert Schumann, la Sonata Op. 35 de Frédéric Chopin, la Sonata N.º 4 Op. 30 de Alexander Scriabin y “L’Isle Joyeuse” de Claude Debussy. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

Miércoles 19 a las 20: “Mona’s”

Obra de Marcelo Silguero que retrata a un famoso night club que, cuarenta años atrás, desplegaba todo su esplendor. Con el paso del tiempo, sus bailarinas y sus shows dejaron de convocar al público de antes, y la inminente noticia de un desalojo lleva a las “chicas de Mona’s” a reinventarse para intentar salvar el lugar que sienten como propio, donde habitan los recuerdos, el aplauso y la gloria de otra época. La dirección es de Lorenzo Abascal, la coreografía de Silvia Malizia, el vestuario y arte de Mirta Marra, y la escenografía e iluminación de Juan Alías. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Viernes 21 a las 21: “Noche Flamenca”

Nueva propuesta del bailarín y director Matías Navarro y su ballet “Mora Triana”, en la que la tradición de Andalucía y su baile son protagonistas de la noche. Más de veinte artistas en escena trasladan al público a Andalucía, España, en una gala de danza española cargada de arte, alegría y color. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Sábado 22 a las 20: “Cubanazo”

Presentación de la orquesta Son de La Habana, proyecto musical nacido en el verano de 2001 en Mar del Plata, dedicado a la música cubana y centroamericana con géneros como el son, la trova, el chachachá, el bolero, la salsa y la bachata, entre otros ritmos. La orquesta, integrada por músicos argentinos y cubanos, se presenta bajo la dirección artística y musical de Manuel Rodríguez Mondéjar. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Domingo 23 a las 19: “Entre puntas y pies descalzos”

La entrada general tiene un valor de $15.000 y, para Jubilados, residentes y estudiantes, $11.200.

Lunes 24 a las 20: “De la esquina al Colón, con Willy en el corazón”

Espectáculo de tango que rinde homenaje al entrañable Willy Wullich, con la participación de talentosos cantantes y bailarines, en un ciclo que permanece en el recuerdo de los intérpretes con vocación y pasión tanguera, con la presencia de reconocidos “bohemios” de la ciudad. Entrada general: $7.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $5.200.

Martes 25 a las 20.30: “Luces, música, acción”

Obra que rinde homenaje a la comedia musical y a inolvidables canciones de películas, entre ellas algunas de las más reconocidas producciones de Disney, en un recorrido pensado para revivir melodías que marcaron una época. Entrada general: $16.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $12.000.

Miércoles 26 a las 21: “Alice”

Propuesta que ofrece una mirada contemporánea sobre el clásico de Lewis Carroll, transformándolo en un viaje psicológico donde la danza, el teatro y la música narran el proceso de enfrentar los propios miedos para descubrir quiénes somos realmente, en una puesta escénica intensa, simbólica y visualmente inmersiva. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

Jueves 27 a las 19: “Concierto del Día del Niño: La Novicia Rebelde”

El Coro Municipal Coral Carmina, bajo la dirección de la maestra Georgina Espósito, presenta “La Novicia Rebelde”, con el repertorio del reconocido film musical de canciones de Richard Rodgers y música de Oscar Hammerstein, adaptado a una formación coral que reúne en el escenario a tres generaciones entre el coro estable y el coro de niños de la institución. El acompañamiento de clarinete, violoncello y piano está a cargo de Joaquín Deoseffe, asistente de dirección, en una propuesta pensada para toda la familia. Entrada general: $6.900. Jubilados, residentes y estudiantes: $5.100.

Viernes 28 a las 20: “Banda Sinfónica Municipal”

Presentación de la Banda Sinfónica Municipal bajo la dirección de su director titular, el maestro José María Ulla, con programa a confirmar. Entrada general: $6.900. Jubilados, residentes y estudiantes: $5.100.

Sábado 29 a las 20: “Orquesta Sinfónica Municipal”

Presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal bajo la dirección de su director titular, el maestro Guillermo Becerra. Entrada general: $6.900. Jubilados, residentes y estudiantes: $5.100.

Domingo 30 a las 20: “Huellas Argentinas 46.º Aniversario”

La agrupación folklórica “Huellas Argentinas”, constituida en Mar del Plata el 9 de julio de 1980 de la mano de Juan Carlos Delfino, celebra su aniversario número 46 con una presentación que repasa su larga trayectoria en la difusión de las danzas nativas. La agrupación, que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, obtuvo importantes galardones en certámenes nacionales e internacionales y está conformada por cuatro categorías: infanto juvenil, mayor, intermedio y adultos. Sus hijos, Gabriela y Jorge Delfino, continúan hoy su legado. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Lunes 31 a las 20: “Ensamble Pizzicato”

El Ensamble Pizzicato, dirigido por Belén Benavente, llega al escenario del Teatro Colón de Mar del Plata con una propuesta que reúne la sensibilidad de la música de cuerdas y la energía del trabajo orquestal. Con más de diez años de trayectoria, el ensamble presenta un repertorio que combina obras de música clásica con arreglos de música popular, interpretado por músicos de distintas edades y niveles de formación, con la participación de un grupo invitado. Entrada general: $12.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $9.000.

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