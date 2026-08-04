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Se viene la tormenta, otra vez: emiten un alerta amarillo para este jueves en Mar del Plata

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el alerta amarillo por tormenta rige para la tarde del jueves, con ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Luego de la fuerte tormenta del viernes pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormenta para este jueves 6 de agosto en todo General Pueyrredon.

Según el SMN, este jueves por la tarde Mar del Plata y Batán serán afectados «por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes», que podrán estar acompañadas por «ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa».

Además, informaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que «pueden ser superados de forma puntual».

Mapa de alertas por tormenta para este jueves 6 de agosto. Fuente: SMN.

De acuerdo al pronóstico del SMN, para este jueves durante la madrugada/mañana habrá tormentas aisladas, con 40 a 70% de probabilidad de precipitaciones y 7º C de temperatura. El viento soplará del norte a 7-12 kilómetros por hora.

Sin embargo, a la tarde/noche habrá tormentas fuertes, con 40 a 70% de probabilidad de lluvias, con 11º C y viento del sudoeste a 23-31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Fuente: Mi8

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