Se viene la tormenta, otra vez: emiten un alerta amarillo para este jueves en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el alerta amarillo por tormenta rige para la tarde del jueves, con ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Luego de la fuerte tormenta del viernes pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormenta para este jueves 6 de agosto en todo General Pueyrredon.

Según el SMN, este jueves por la tarde Mar del Plata y Batán serán afectados «por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes», que podrán estar acompañadas por «ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa».

Además, informaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que «pueden ser superados de forma puntual».

Mapa de alertas por tormenta para este jueves 6 de agosto. Fuente: SMN.

De acuerdo al pronóstico del SMN, para este jueves durante la madrugada/mañana habrá tormentas aisladas, con 40 a 70% de probabilidad de precipitaciones y 7º C de temperatura. El viento soplará del norte a 7-12 kilómetros por hora.

Sin embargo, a la tarde/noche habrá tormentas fuertes, con 40 a 70% de probabilidad de lluvias, con 11º C y viento del sudoeste a 23-31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Fuente: Mi8

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