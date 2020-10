2da Caravana Histórica en el Partido de Mar Chiquita

El sábado pasado, el Pueblo de Mar Chiquita movilizó tras sufrir una serie de eventos que ponen en riesgo el desarrollo sostenible y la salud de la población: se gobierna a espaldas del pueblo y sin participación ciudadana.

Mar Chiquita se unió con la convicción de impulsar una acción con conciencia social y le exigió a sus gobernantes que tomen el mismo nivel de conciencia. La construcción democrática es colectiva.

«BASTA de… Fumigaciones, de robo de arena, de deteriorar nuestra identidad y patrimonio, de barrios ilegales en humedales, de basurales a cielo abierto» y agregaron:

«Nuestro partido ha sufrido una serie de eventos que ponen en riesgo el desarrollo sostenible y la salud de la población. Vemos cómo se gobierna a espaldas del pueblo y sin participación ciudadana.

Mar Chiquita se unió con la convicción de impulsar una acción con conciencia social y le exigió a nuestros gobernantes que tomen el mismo nivel de conciencia. La población tiene que lograr un real protagonismo en las decisiones para sentar las bases del futuro que nos merecemos. La construcción democrática es colectiva.

No queremos más robo de arena, ni fumigaciones con agrotóxicos, ni deterioren nuestra identidad y patrimonio, No queremos más barrios ilegales, No queremos más basurales a cielo abierto, etc.

Mar Chiquita está de pie y dice Basta»

Comentarios

comentarios