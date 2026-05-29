6 DE JUNIO: SOBREDOSIS DE SODA LLEGA A MAR DEL PLATA CON “VUELO STEREO”

El espectáculo que revive el MTV Unplugged de Soda Stereo se presenta en el Teatro Roxy Radio City

Mar del Plata se prepara para una noche única: Sobredosis de Soda, la banda tributo número uno del mundo a Soda Stereo y a Gustavo Cerati, llega con su aclamado show “Vuelo Stereo” el próximo 6 de junio en el Teatro Roxy Radio City.



El espectáculo propone una experiencia distinta y profundamente emotiva: una reinterpretación del histórico MTV Unplugged, combinando el formato acústico con arreglos modernos, cuerdas, electrónica y una puesta en escena envolvente.

“Vuelo Stereo” no es solo un tributo, es un viaje sensorial por una de las etapas más icónicas de Soda Stereo, con clásicos como “En la ciudad de la furia”, “Té para tres”, “Cuando pase el temblor” y “Zoom”, recreados con una calidad sonora y estética que ha conquistado escenarios en toda Latinoamérica y Europa.

Con una puesta íntima y elegante, el show invita al público a redescubrir la obra de Soda desde otra perspectiva, respetando su esencia pero aportando una identidad propia que emociona tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de PlateaNet y en la boletería del teatro.

Una noche para volver a volar con la música que marcó a toda una generación.

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