Estados Unidos lanzó una aplicación para reportar a los indocumentados

La Casa Blanca no para de generar polémicas con su política antimigrantes y lanza una página web para denunciar a los indocumentados, a los que califica como «Aliens».

En un nuevo y polémico giro de su política migratoria en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump presentó un sitio web oficial que utiliza un fuerte juego de palabras para referirse a los inmigrantes irregulares y compararlos con “extraterrestres”.

Bajo el título “Aliens”, la plataforma no solo funciona como un canal de propaganda política, sino que además incorpora una herramienta pública para que los ciudadanos reporten a personas sin documentación. El texto principal de la web apela a una retórica de desconfianza y confrontación para describir la convivencia cotidiana con la comunidad migrante.

“Han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestras vidas diarias. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí”, señala el mensaje.

«Se terminó el ocultamiento»: fuertes críticas y un botón de denuncias. A través de este portal, la administración republicana apuntó contra las gestiones presidenciales anteriores, acusándolas de haber permitido el ingreso de extranjeros y de haber “favorecido la invasión”.

En contraposición, se destaca la figura del actual mandatario como el único líder dispuesto a frenar lo que consideran una amenaza para la seguridad de las familias estadounidenses.

“El presidente Trump dijo la verdad. Se terminó el ocultamiento. Hay que proteger la frontera. Hay que deportarlos a todos”, sostiene el mensaje oficial.

Para llevar adelante esta política, la página web incorporó funciones de control y seguimiento:

Herramienta de denuncias: un espacio específico pensado para reportar de manera directa presuntos casos de inmigración irregular.

Mapa de detenciones en tiempo real: un mapa interactivo que muestra los arrestos realizados en distintos estados, detallando los delitos atribuidos a los detenidos y especificando su nacionalidad.

Cierre oficial: el texto de la Casa Blanca concluye de forma contundente: “No eran hombrecitos verdes. Estos ‘aliens’ son los millones de inmigrantes ilegales que ingresaron a nuestro país”.

Más de tres millones de detenciones en Estados Unidos con presencia argentina

Como principal indicador de gestión, la plataforma exhibe un contador digital que se actualiza en tiempo real y que ya registra más de tres millones de arrestos de migrantes indocumentados desde que Donald Trump asumió la presidencia.

Al revisar el desglose territorial y la lista de países de origen de los ciudadanos detenidos, aparece la nacionalidad argentina entre las mencionadas. El sitio ratifica la postura estricta del Estado norteamericano, asegurando que los inmigrantes “ingresaron” al territorio “al amparo de la oscuridad” y que la prioridad del gobierno será localizarlos para expulsarlos a sus países de origen.

Fuente: Diario Popular

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