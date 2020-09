80 años no son nada: Sara es bisabuela y vendió todo para recorrer el mundo en motorhome

Antes de llegar a las ocho décadas, esta profesora de inglés jubilada decidió hacer un gran cambio de vida y “andar más liviana»: se compró una camioneta Ford E350 y salió a la ruta. Ya lleva hechos casi 100 mil kilómetros

‘Lo de Sara’. Así se llama el hogar de cuatro ruedas de Sara Vallejos (82) . Un poco antes de cumplir ocho décadas de vida, esta bisabuela vendió su casa, su auto, y se compró un motorhome para recorrer Latinoamérica. “No podía quedarme con lo que tenía, para mí eso era poco. Así que me propuse un proyecto de vida y salir a la aventura”, le dice a Infobae después de haber hecho más de 75.000 kilómetros manejando por las rutas.

La pandemia llegó para poner en pausa todos sus kilómetros rodados. No así sus ganas de descubrir el mundo. “Esto sí que no me lo esperaba”, reconoce con respecto al coronavirus. Pero desde la casa de su hijo en Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, no deja atrás su positivismo característico. “Hay que ponerle buena cara al momento y pasarlo…todavía queda mucho por delante”.

Hasta cumplir sus 44 años, Sara hizo todo lo que se esperaba de una “mujer de mi época”, recuerda. “Me casé joven, tuve a mis tres hijos: los eduqué, les cociné, les planché… y cuando partieron a la universidad, me encontré sola …”. Lejos de quedarse en casa optó por empezar una carrera profesional. Se anotó en la facultad para poder salir a trabajar.

“Hice el profesorado de inglés en cuatro años. Me recibí, conseguí trabajo y armé un grupo formidable para coordinar el área de estudio de varias escuelas de San Miguel. Fueron años gratificantes en lo personal y laboral”, admite. Sara Vallejos el día de su casamiento en 1959

Lo que siguió fueron años de trabajo, y un gran crecimiento en todos los aspectos de su vida. Hasta que otro hecho vital le hizo replantear su camino. “Decidí separarme después de 45 años de casada , y me volví a preguntar: ¿ahora qué hago?”.

Ya jubilada en 2012, Sara hizo de todo: viajó, paseó, incursionó en la gastronomía con un restaurante en su casa, luego tuvo una librería rodante, hasta un delivery de viandas light. Pero no le alcanzaba. “Veía a mis amigas o compañeras en casa mirando la tele o leyendo. Eso era poco para mí. Amo a mi familia, a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, pero necesitaba tener un nuevo norte”. Lo importante: que su «casa» funcione correctamente.

Fue así que, sin pensarlo mucho, se propuso “dar la vuelta por Latinoamérica en motorhome” . Reunió a su familia para comunicarles que había tomado una decisión. Quedaba vender lo que tenía para comprarse la casa rodante. Antes de cumplir 80 años, se aventuró sin brújula ni destino.

El amor por los motores es heredado. Viene de su padre, también muy curioso. “Desde chica me enseñó a manejar y me mostró el funcionamiento de los autos. Por eso entiendo bastante de mecánica”. Siempre manejó un auto chico, y ahora domina a este gigante. Repasando la ruta, en un descanso del camino

El proceso para encontrar la camioneta -cuenta en la charla con Infobae– fue rápido y casi instantáneo. “Estaba de viaje por Texas, Estados Unidos, la vi, la elegí, y la pagué. Al poco tiempo llegó en barco a Montevideo”.

Viajó a buscar su nuevo hogar hasta Uruguay con un matrimonio de amigos y su hermano. “Estaba lista para andar. Me subí, me puse el cinturón de seguridad y partimos sin rumbo, adonde nos llevara el viento. La idea era estar dos o tres meses en la ruta. En total pasaron casi ocho”, revela. El día que compró su motorhome del año 2005

El recorrido incluyó Brasil de punta a punta. Sara es la única encargada de manejar, solo unas pocas veces cedió el volante. “No planifico nada, nunca sé que voy hacer al día siguiente. Mi mapa de ruta depende de muchas variables como el clima, la compañía y el estado de ánimo. En el camino voy buscando amigos, haciendo otros, y se va subiendo gente”. Esté donde esté, no le faltan visitas: el vehículo admite hasta cuatro personas.

En la frontera con Venezuela decidió emprender la vuelta a la Argentina. “no tenía por donde seguir así que tomé la ruta para navegar por el Amazonas, luego exploramos Bolivia, Perú, Uruguay….”. De la Argentina conoce las 23 provincias y la Capital. En estos dos intensos años, ya hizo casi 100 mil kilómetros. Sara junto a sus hijos, que van a visitarla en su recorrido

-¿Cómo financiás esta aventura?

-No soy rica. Pero vendí mi casa, que era bastante grande, y ahí me quedaron ahorros. Ojala pudiera hacer la cuenta de cuanto voy a vivir para administrar lo que me queda. En lo que más gasto es en combustible. También cuento con mi jubilación, no me doy grandes lujos, En este tiempo he aprendido a vivir en forma austera y desapegada de lo material, porque en la motorhome entra lo justo y necesario. Nada extra.

-¿Tu amigos y familia te frenaron antes de partir?

-Sí. Te llenan de miedo, de sus miedos ¡Imaginate si les hubiera hecho caso! Una vez fui a dar una charla a un geriátrico, días antes de salir. Les presenté mi aventura. y un señor me interrumpió para preguntarme cómo iba a cambiar las gigantescas ruedas cuando se me pinchen… Lo miré, y le respondí: ‘No sé, pero lo resolveré ahí’. En estos años jamás se me pinchó una rueda. Me pasaron cosas que solucioné. Un café para arrancar otra mañana de su vida rodante

Las anécdotas de viaje -que a esta altura son incontables- las registra siempre el copiloto (si es que va acompañada) o lo hace con la cámara de viaje que tiene y en sus diarios. En este momento de pausa, le dedicó tiempo a recolectar sus experiencias en su libro.

“Tengo tantas historias que las volqué en papel. Ya está el libro impreso, a la venta. Tiene como novedad la posibilidad de escanear el código QR y ver videos inéditos”.

Expectante por volver a poner primera En su motorhome por la ruta 40

Sara no quiere perder un solo día. Ni bien el Gobierno nacional autorice los viajes por el país, ella volverá al ruedo. «En cuanto me dejen salir voy a recorrer la Argentina. Siempre habrá un pueblo nuevo por llegar, gente linda que que quiero volver a ver y otra que aún me queda por conocer.

-¿Cuál es tu secreto?

-Nunca dejar de proyectar, yo siempre tengo algo en mente que me mantiene viva. Cada día es único e irrepetible.

-¿80 años no son nada?

-Es que no lo son. No me siento vieja. El cuerpo no acompaña pero mi cabeza y mis ganas de vivir sí… Me queda toda la vida por delante para seguir viajando.

