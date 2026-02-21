8ª Edición de la Noche del Foro de Colectividades Mar del Plata–Batán

El Foro de Colectividades Mar del Plata–Batán invita a toda la comunidad a participar de la (8ª Edición de la Noche del Foro de Colectividades(, que se realizará el sábado 28 de febrero y domingo 1° de marzo a partir de las 18, en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria), ubicado en Matheu 1851.

Durante dos jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de un recorrido cultural y gastronómico por las distintas colectividades que forman parte del Foro, con stands gastronómicos y culturales, además de shows en vivo que pondrán en valor las tradiciones, la música y las danzas típicas de cada comunidad.

La Noche del Foro se ha consolidado como uno de los eventos interculturales más importantes de la ciudad, promoviendo el encuentro, la integración y el reconocimiento de las raíces que conforman la identidad de Mar del Plata y Batán.

Esta octava edición reafirma el compromiso del Foro con la diversidad cultural, el trabajo conjunto entre instituciones y la construcción de una ciudad plural y abierta al mundo.

Comentarios

comentarios