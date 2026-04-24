INAUGURA LA MUESTRA DEL PINTOR FERNANDO MAZA EN EL MUSEO MAR

La exhibición “La construcción de la pintura”, organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes, recorre la trayectoria del artista visual argentino a través de sus pinturas y acuarelas, con curaduría de Pablo De Monte. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció que podrá visitarse desde este sábado 25 de abril en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR, con entrada gratis. La muestra cuenta con el apoyo de Saint Felicien.

Fernando Maza nació en Buenos Aires en 1936 y falleció en Francia en 2017. Comenzó su formación y entre 1949 y 1953 asiste al taller de Raúl Podestá, pintor y escultor tradicional. En 1957 comienza a exponer en salones de arte de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Participa en las muestras del Movimiento Informalista en 1959 junto a artistas de la talla de Alberto Greco y Kenneth Kemble. En 1960 se instala en Nueva York, donde permanece hasta 1973. Luego se traslada a Londres, para instalarse definitivamente, en 1977, en París. Fue ganador de numerosos premios y becas internacionales en su carrera.

El Director del Museo MAR, licenciado Ezequiel Pérez Saenz, destacó que “la muestra cuenta con más de 50 pinturas que recorren parte de su trayectoria: una oportunidad para adentrarse en el universo de un artista cosmopolita y profundo, cuyo arte nos interpela con la misma intensidad con la que fue concebido”.

Por su parte, Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, señaló: “En la tradición de la pintura metafísica, el artista crea atmósferas que percibimos con extrañeza. El repertorio acotado de signos al que apela configura de modo surreal el espacio de la representación y propone una relación inusual entre figura y fondo. Maza nos invita a poner en abismo nuestra mirada, pues logra hacer del cuadro una ventana a su original universo creativo”.

Para De Monte, “las pinturas de Maza nos invitan a recorrer un universo donde las cosas (objetos, signos y fragmentos) se presentan como protagonistas de un paisaje que no busca representar la naturaleza, sino construirla”.

“En estos paisajes, la línea de horizonte no solo divide cielo y tierra: organiza, ordena, y propone una forma de mirar. Maza dispone objetos que oscilan entre lo reconocible y lo enigmático: escaleras que no conducen a ningún lugar, arcos que sugieren pasajes, signos lingüísticos que prometen un mensaje que nunca se define. Letras, números y el signo & (ampersand) se convierten en personajes que habitan y dialogan en un espacio donde el tiempo parece cristalizarse”, apunta el curador.

La exposición “Fernando Maza: La construcción de la pintura” se presentó en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes entre octubre de 2025 y febrero de 2026. La llegada al Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR de Mar del Plata da inicio a una itinerancia federal que permitirá apreciar la muestra en espacios de Córdoba y Mendoza.

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