Narcomenudeo: desarticulan una banda que operaba en la Villa Gascón

Se trata de los Bolseros quienes manejan el narcomenudeo en la zona más caliente de la ciudad. 16 detenidos y el secuestro de armas y drogas fue el resultado de los 30 allanamientos.

La «banda de los Bolseros» recibió un duro golpe tras una operativo policial que terminó con la detención de 16 personas y el secuestro de una importante cantidad de drogas en la zona de la Villa Gascón.

Fuentes del de Superintendencia de Investigaciones contra el Crimen Organizado y Delitos Complejos informaron que ayer a la noche se desplegó un megaoperativo que incluyó la movilización de más de 300 efectivos policiales para realizar 30 allanamientos en el marco de una investigación que llevó adelante la fiscal Daniela Ledesma, de la Fiscalía Especializada de Estupefacientes.

El objetivo de las autoridades fue los integrantes de una organización dedicada al narcomenudeo en la zona de los barrios Belisario Roldán, Coronel Dorrego y Monte Varela, conocida como La banda de los Bolseros. Durante el operativo, que incluyó la presencia de un helicóptero, fueron detenidas siete mujeres y 9 hombres. Además, tres de las personas involucradas fueron declaradas prófugas porque no estaban en los lugares allanados.

La banda de los Bolseros, que manejaba hasta ayer el comercio de marihuana y cocaína en al zona mencionada, fue catalogada como una organización violenta que también había diversificados sus negocios con el robo a mano armada de vehículos y su posterior desguace para la venta ilegal de autopartes.

Fuentes oficiales informaron que se incautaron más de 40 kilos de marihuana y casi un kilo de cocaína fraccionado en envoltorios listo para la venta. En los distintos lugares se hallaron una gran cantidad de armas de guerra y uso civil que sumaron 11 pistolas y revólveres.

La banda operaba en una de las zonas más calientes de la ciudad. Alcanza con mencionar que en diciembre del año pasado, en ese lugar fue baleado el oficial dela Delegación de Investigación de Drogas Ilícitas Ian Ruiz, quien recibió un disparo en la cabeza y logró salvar su vida de milagro.

Fuente: MI8

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