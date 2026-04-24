Convocan en Mar del Plata a la cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo

La Asamblea Intercuerpos Interfacultades definió una nueva movilización para el 12 de mayo en Mar del Plata y ratificó un paro nacional docente del 27 de abril al 2 de mayo.

La Asamblea Intercuerpos Interfacultades resolvió convocar en Mar del Plata a la cuarta Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo, en el marco del plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La definición se conoció en medio de un escenario de fuerte actividad en el sector, con Adum entre los gremios que ya venían impulsando medidas de fuerza. La movilización partirá a las 16 desde el Complejo Universitario.

Además, el espacio confirmó que se avanza hacia una nueva semana de Paro Nacional Docente, prevista entre el 27 de abril y el 2 de mayo, como parte de una serie de medidas orientadas a reforzar el reclamo universitario.

Las principales definiciones de la asamblea

Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum).

Entre las resoluciones más destacadas, se definió que la consigna de la bandera de arrastre será “Milei cumplí la ley”. También se acordó proponer a las autoridades un asueto académico a partir de las 15:30 del 12 de mayo para favorecer la participación en la movilización.

La asamblea también resolvió adherir y convocar al acto por el Día de las y los Trabajadores, previsto en Mar del Plata para el 30 de abril a las 16.30 desde Plaza Rocha, y realizar clases públicas durante la semana que comienza el 4 de mayo.

Otro de los puntos aprobados fue exigir la renuncia de Alejandro Álvarez como subsecretario de Políticas Universitarias, en una definición que se sumó al conjunto de reclamos planteados por los sectores docentes y estudiantiles.

Para dar continuidad a estas definiciones y avanzar sobre otras cuestiones vinculadas al plan de lucha, se anunció una próxima reunión de la Mesa y Cuerpo de Delegados, que se realizará durante la semana entrante.

Fuente: Mi8

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