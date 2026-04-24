Paro bancario en el Banco Central: qué va a pasar con los cajeros, pagos y transferencias este lunes 27 de abril

La protesta fue convocada por La Asociación Bancaria, el gremio que nuclea a los empleados del sector financiero, en rechazo a una decisión del BCRA.

El inicio de la semana estará marcado por una medida de fuerza clave en el sistema financiero argentino. Este lunes 27 de abril, trabajadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizarán un paro de 24 horas que volvió a encender la preocupación entre usuarios y empresas sobre el funcionamiento de los cajeros automáticos, transferencias bancarias y pagos electrónicos.

Si bien el conflicto tiene alcance nacional, desde el propio organismo monetario y el sector bancario buscaron llevar tranquilidad: no se espera una interrupción masiva de los servicios para el público durante la jornada.

Por qué hay paro bancario este lunes

La protesta fue convocada por La Asociación Bancaria, el gremio que nuclea a los empleados del sector financiero, en rechazo a una decisión del BCRA de avanzar con el cierre de 12 tesorerías regionales en distintas provincias. Según el sindicato, la medida pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo y se tomó sin instancias de negociación suficientes.

Las tesorerías regionales cumplen una función logística esencial: reciben el dinero que se traslada desde Buenos Aires y se encargan de la distribución física de billetes hacia bancos y sucursales del interior. El paro afectará a los 21 tesoros regionales del BCRA, aunque muchos de ellos tienen movimiento esporádico.

¿Funcionarán los bancos y los cajeros automáticos?

Una de las principales dudas de los usuarios tiene que ver con la posibilidad de retirar efectivo o realizar pagos. Desde el Banco Central explicaron que el paro no debería afectar la operatoria cotidiana del sistema, ya que las entidades financieras suelen anticiparse y abastecerse como ocurre antes de un feriado o fin de semana largo.

En concreto:

Los cajeros automáticos estarán habilitados y con dinero, aunque en algunas localidades del interior podría registrarse menor reposición.

y con dinero, aunque en algunas localidades del interior podría registrarse menor reposición. Las transferencias bancarias, pagos electrónicos, billeteras virtuales y home banking funcionarán con normalidad .

. Las sucursales bancarias abrirán de manera habitual, ya que la medida impacta directamente en dependencias del BCRA y no en bancos comerciales.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

Pagos digitales y cobranzas: sin cambios previstos

Uno de los puntos que juega a favor del normal funcionamiento es el crecimiento sostenido de los medios de pago electrónicos. Según datos oficiales, el uso de efectivo en la economía cayó de manera considerable durante los últimos años, pasando de representar cerca del 6% del PBI a apenas alrededor del 2% en la actualidad.

Este cambio estructural permite que, incluso ante una interrupción parcial de la logística de billetes, la mayoría de las operaciones financieras puedan seguir desarrollándose sin inconvenientes.

Qué recomiendan los bancos ante el paro

Aunque no se prevé un impacto significativo, desde el sistema financiero sugieren algunas precauciones mínimas:

Anticipar extracciones de efectivo si se vive en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Priorizar pagos digitales durante el lunes.

Consultar con cada banco en caso de operaciones que requieran grandes sumas en efectivo.

Las entidades más grandes cuentan, además, con circuitos propios de distribución de dinero, lo que reduce aún más el riesgo de faltantes, incluso ante una medida gremial de corta duración.

Un conflicto que podría escalar

Desde La Bancaria advirtieron que, si no hay avances en las negociaciones con las autoridades del Banco Central, el paro del 27 de abril podría ser solo el inicio de un plan de lucha más amplio, con nuevas medidas que sí podrían tener mayor impacto en el sistema financiero.

Por ahora, el mensaje oficial es claro: el lunes los servicios bancarios clave seguirán operativos, y la jornada será administrada por los bancos como un día no laborable extendido, sin afectar de manera directa a los usuarios.

Fuente: 26 Noticias

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