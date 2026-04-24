Argentina será sede de la VI Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica

La VI Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica se realizará los días 4 y 5 de septiembre de 2026 en el Regente Palace Hotel, con la presencia en Buenos Aires de 40 disertantes internacionales, provenientes de España, Italia, Hungría, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica, México, Canadá, Panamá, Estados Unidos, Honduras, Puerto Rico y Venezuela.

Bajo el lema “Relaciones Públicas con Propósito: la construcción de relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas”, la VI Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica se posiciona como uno de los encuentros más relevantes de la región en materia de comunicación, vínculo institucional y estrategia.

El evento reunirá a 40 disertantes internacionales que compartirán experiencias, tendencias y casos de estudio vinculados a la comunicación estratégica.

Organizada por REDIRP – Red Iberoamericana de Profesionales en Relaciones Públicas, junto a ILCE – Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica, con el acompañamiento de la Universidad Abierta Interamericana y el Banco Ciudad de Buenos Aires, la Cumbre proyecta convocar a más de 500 asistentes presenciales y 1.000 participantes virtuales.

Actualmente, ya se encuentran confirmados asistentes de distintos puntos del país y de Panamá, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, México, Brasil y Estados Unidos, lo que refuerza su carácter federal e internacional.

La Cumbre convoca a funcionarios, empresarios, ejecutivos y profesionales de las áreas de Relaciones Públicas, Turismo, Eventos, Marketing, Recursos Humanos, Ceremonial y Protocolo; así como a directivos de organizaciones y estudiantes avanzados de carreras afines.

En este marco, desde REDIRP se impulsa una mirada estratégica de la comunicación. Como señala Antonio Ezequiel Di Génova: “Las Relaciones Públicas estudian el proceso de interacción comunicacional a través del cual una entidad se vincula con sus públicos, con el objetivo de posicionar una imagen institucional favorable basada en valores”.

La REDIRP es una red que promueve el desarrollo profesional de las Relaciones Públicas en Iberoamérica, generando espacios de formación, intercambio y vinculación entre profesionales, instituciones y académicos, con eje en la ética, la investigación y la innovación.

Con ediciones anteriores realizadas en distintos países de América Latina, la Cumbre se consolida como un encuentro itinerante de alcance regional, que en esta nueva edición invita a profesionales de todo el país a sumarse a una experiencia de aprendizaje, conexión y construcción colectiva.

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