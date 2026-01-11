“A 50 años del Adiós”: Nito Mestre llega a Mar del Plata

El legendario músico se presentará en la ciudad el viernes 6 de febrero. Será una cita imperdible donde recorrerá los himnos de Sui Generis y su destacada carrera solista.

Mar del Plata se prepara para recibir a uno de los referentes más entrañables del rock nacional: Nito Mestre presentará su espectáculo “A 50 años del adiós”, una propuesta que va mucho más allá de un concierto tradicional. El encuentro será el viernes 6 de febrero a las 22 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750). Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro y por Plateanet.

Celebrando cinco décadas desde aquel histórico adiós de Sui Generis, Mestre propone un viaje emocional por las canciones que marcaron a generaciones, tanto de la icónica banda junto a Charly García como de sus etapas solistas. Con una puesta en escena cálida y cercana, el músico invita al público a redescubrir clásicos que siguen vibrando en la memoria colectiva.

Este espectáculo será una oportunidad única de disfrutar de un repertorio que incluye himnos como “Canción para mi muerte”, “Estación”, “Quizás porque” y otros temas fundamentales.

La celebración no solo rememora el legado de Sui Generis, sino que también refleja la continuidad artística de Mestre como solista a lo largo de cinco décadas.

Más que un recital, el show de Nito Mestre es una experiencia íntima que conecta pasado y presente, recordando la importancia de estas composiciones en la cultura musical argentina y su vigencia entre nuevas generaciones.

NITO MESTRE | A 50 AÑOS DEL ADIÓS

Viernes 6 de febrero | 22 hs | Centro de Arte Radio City Roxy

Entradas anticipadas: https://www.plateanet.com/obra/33693?obra=NITO%20MESTRE&paso=inicio Boletería del Teatro (San Luis 1750)

