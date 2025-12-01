A cargar la SUBE: a partir de hoy el boleto de colectivo a $1550

Regirá un nuevo esquema tarifario para el transporte público de pasajeros. ¿Cuánto costará viajar fuera de Mar del Plata?

Un nuevo esquema tarifario regirá para el transporte público de pasajeros en todo el partido de General Pueyrredon. El incremento en los costos que entrará en vigencia este lunes.

El boleto de colectivo pasará a costar 1.550 pesos a partir del próximo lunes. El tarifario especifica, además, las tarifas incrementadas para los recorridos más largos que se dirigen a zonas periféricas como Batán y Sierra de los Padres.

Estos precios revisados están meticulosamente organizados por número de línea y parada específica, estableciendo una estructura escalonada basada en la distancia recorrida. Por ejemplo, se observan precios distintos dentro de la misma línea 511, llegando a un costo máximo de $2.459,59 para destinos lejanos como San Eduardo del Mar.

El boleto de colectivo en Mar del Plata sufrirá un incremento a partir de este lunes, fijándose la tarifa base en 1.550 pesos. Este aumento impacta también en los recorridos hacia Batán, Sierra de los Padres y Chapadmalal según los detalles informados.

Para la Línea 717, los costos serán de 2.023,71 pesos para el trayecto a Km 13 Ruta 226 y de 2.459,59 pesos hasta Colinas Verdes. Las Líneas 715-720 tendrán tarifas de 2.216,36 pesos hasta la Estación Chapadmalal y 2.459,59 pesos hasta La Polola.

En cuanto a la Línea 511, el viaje al Acantilados Golf Club costará 1.663,48 pesos, a Hotel 5 Chapadmalal 2.023,71 pesos y a San Eduardo del Mar 2.459,59 pesos. Finalmente, las Líneas 542-543 tendrán un costo de 1.663,48 pesos hasta la Estación Camet y 2.023,71 pesos hasta el fin de recorrido.

