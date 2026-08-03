El HIGA hará 30 vasectomías gratuitas sin bisturí en Mar del Plata: cuándo será

La jornada comenzará el 4 de agosto en la UPA Alende. Habrá 30 procedimientos gratuitos y formación para profesionales del hospital regional.

El Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata pondrá en marcha desde el 4 de agosto una jornada intensiva de vasectomía sin bisturí, con 30 procedimientos gratuitos y capacitación para profesionales locales. La actividad se realizará durante tres días consecutivos en la UPA Alende.

La iniciativa es impulsada por el Higa Alende junto con la Unidad de Pronta Atención. Según se informó, el objetivo es ampliar el acceso a la anticoncepción quirúrgica masculina y fortalecer la corresponsabilidad de los varones en las decisiones vinculadas a la salud sexual.

El operativo forma parte del Proyecto de Anticoncepción Masculina del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en alianza con la organización internacional World Vasectomy Day. Aunque la Ley Nacional 26.130 garantiza el acceso gratuito a la anticoncepción quirúrgica en Argentina, la vasectomía todavía tiene una disponibilidad limitada dentro del sistema de salud público.

La jornada incluirá capacitación para profesionales y procedimientos gratuitos en la UPA Alende.

Durante la jornada, un equipo capacitador de la Dirección de Salud Sexual trabajará en la UPA Alende para formar a dos profesionales de la institución: Guido Giménez, especialista en Medicina General e integrante del SAPS, y Fernando Vignone, jefe de Residentes del Servicio de Cirugía.

La capacitación combinará instancias teóricas con práctica quirúrgica supervisada. La vasectomía sin bisturí es una técnica mínimamente invasiva, no requiere internación y permite una recuperación más rápida en comparación con métodos convencionales.

Un consultorio permanente

Para llevar adelante la jornada, el hospital articuló equipos de enfermería, SAPS, cirugía, esterilización y dirección, junto con la responsable de la UPA Alende, Nicol Parra. También participó Renata Montaño Oliver, cirujana y directora asociada de la institución.

“Esta actividad no es un hecho aislado, sino una política concreta para democratizar el acceso a la salud sexual. Asumimos el compromiso de sumar alternativas anticonceptivas para los varones, alivianar la carga que históricamente recayó sobre las mujeres y garantizar derechos en la salud pública con procedimientos seguros, modernos y totalmente gratuitos”, sostuvo Montaño Oliver.

Desde el hospital señalaron que el impacto de la jornada se proyecta a largo plazo. Una vez concluida la instancia de formación, el objetivo es abrir en el corto plazo un consultorio permanente de vasectomía sin bisturí para Mar del Plata y la región.

De esa manera, la ciudad sumaría un espacio fijo de referencia, con turnos programados, asesoramiento profesional y tecnología específica. La iniciativa se suma a otras acciones recientes del HIGA vinculadas a la prevención y el acceso, como los controles sin turno previo realizados en el hospital.

Fuente: Mi8

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