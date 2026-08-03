Después de 200 noches, Bastián logró dormir sin respirador: el avance que emociona a su familia

Su mamá confirmó que, por primera vez desde el choque, pudo dormir sin asistencia respiratoria.

A casi siete meses del accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, Bastián Jerez dio un importante paso en su rehabilitación. Su mamá confirmó que, por primera vez desde el choque, pudo dormir sin asistencia respiratoria.

“Después de 200 noches, Bastián durmió por primera vez sin respirador. Seguimos trabajando para que continúe así; sus estudios dieron bien”, escribió Macarena Collantes, la mamá del niño de ocho años, en sus redes sociales.

La mujer también pidió que continúen las muestras de apoyo y agradeció a quienes acompañan a la familia desde el accidente. “No dejemos de pedir por Basti y por su recuperación. Él aún nos necesita”, expresó. Luego agregó: “Gracias, Dios, sos inmenso como mi pequeño Basti. Jamás dudé de tus fuerzas, hijito mío. Te amo”.

En los últimos días, Bastián también recibió un mensaje de aliento de Leandro Paredes, mediocampista de la Selección argentina, quien se comunicó con él desde la concentración del Mundial 2026.

El accidente en Pinamar



El 12 de enero, Bastián viajaba junto a su padre y otras dos personas en un vehículo todoterreno cuando chocaron contra una camioneta en la zona conocida como La Frontera, en los médanos del norte de Pinamar.

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió múltiples traumatismos severos, con lesiones principalmente en la zona craneal y torácica.

Tras recibir atención inicial en el lugar, fue trasladado al hospital de Pinamar y luego derivado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permaneció internado durante 25 días y fue sometido a siete operaciones.

El 9 de febrero, Bastián fue trasladado en un avión sanitario al Hospital Italiano de San Justo. Allí continuó con su tratamiento y fue sometido a nuevas intervenciones, entre ellas la colocación de un botón gástrico para su alimentación.

A fines de junio, fue derivado a una clínica especializada para continuar con su rehabilitación. Ahora, casi siete meses después del accidente, su familia celebra el nuevo avance: pudo dormir por primera vez sin respirador.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial. Manuel Molinari, conductor de la camioneta; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre de Bastián, están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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