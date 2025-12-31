A cerrar el año con 30 grados: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada algo ventosa pero con cielo despejado y una temperatura veraniega.

Para decirle adiós al2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un 31 de diciembre agradable pero con algunos vientos y ráfagas intensas.

En la mañana se presentarán 30 grados, con cielo algo nublado. El viento soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sudoeste. Además, se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para la tarde, latemperatura se mantendrá en los30 grados, pero la intensidad delviento incrementará a entre 31 y 41 km/h, al igual que las ráfagas, alcanzando los 60 kilómetros por hora.

Finalmente, durante lanoche, la temperatura descenderá hasta los16 grados.

