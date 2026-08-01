La guerra en…

Vecinos y vecinas de los barrios Nuevo Golf y Parque Independencia realizaron este sábado una jornada de protesta para visibilizar el grave estado de las calles, la falta de luminarias y la ausencia de obras y servicios básicos en distintos sectores de la zona sur de General Pueyrredón.

La actividad reunió a vecinos que vienen reclamando respuestas ante una situación que, según señalaron, se sostiene desde hace tiempo y afecta directamente la vida cotidiana de las familias.

Entre los principales reclamos planteados se encuentran el estado intransitable de numerosas calles, la falta y el deterioro de luminarias, la ausencia de obras de gas y desagües, la falta de limpieza y la proliferación de basurales.

Los vecinos manifestaron su preocupación por el abandono de los barrios y reclamaron al intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, y a la Delegación Puerto que asuman un compromiso concreto para atender las necesidades de infraestructura y servicios de la zona.

“Los barrios del sur no pueden seguir abandonados”, expresaron los vecinos durante la jornada, reclamando que el Municipio establezca un plan de obras y mantenimiento, con presencia efectiva en el territorio y respuestas a las demandas planteadas.

La protesta permitió además fortalecer la organización y la unidad entre vecinos de distintos barrios que comparten problemáticas similares y que decidieron hacer visible su reclamo para exigir soluciones.

Desde Nuevo Golf y Parque Independencia señalaron que continuarán organizándose y reclamando hasta obtener respuestas concretas para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en los barrios del sur.

PRINCIPALES RECLAMOS

Calles intransitables y falta de mantenimiento.

Falta y deterioro de luminarias.

Obras pendientes de gas.

Falta de desagües y obras de infraestructura.

Falta de limpieza.

Proliferación de basurales.

Mayor presencia y respuesta del Municipio y la Delegación Puerto.

Los vecinos reclaman al intendente Agustín Neme y a las autoridades municipales que dejen de tener abandonados a los barrios del sur y que comiencen a dar respuestas concretas a las necesidades de sus habitantes.

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