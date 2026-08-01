El Ballet de San Petersburgo trae La Bella Durmiente a Mar del Plata

La función forma parte del World Tour 2026, que visitará 34 países, entre ellos Argentina. Entradas a la venta en www.plateanet.com y en la Boletería del Teatro (San Luis 1750)

El Ballet de San Petersburgo regresa a Mar del Plata con un espectáculo pocas veces visto : «La Bella Durmiente». La única presentación del clásico de la literatura y el ballet universal será el domingo 30 de agosto a las 19 horas en el Teatro Radio City.

La visita es un verdadero hito, ya que hace más de tres décadas que una compañía rusa de este nivel artístico no presenta La Bella Durmiente en Argentina .

La Bella Durmiente es un ballet en tres cuadros con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versión tradicional del clásico, basada en la coreografía original de Marius Petipa.

Participan los bailarines Natalia Kleimenova, del Ballet Stanislavsky, la cual ha sido beneficiada por el aplauso del público en más de 50 países, e Ivan Oskorbin, del Ballet Mariinsky, estrella mundial. La dirección de escena corresponde al maestro Kirill Safin, del Mariinsky.

Basado en el cuento de Charles Perrault, el libreto relata la historia de la princesa Aurora, quien es maldecida al nacer por el hada Carabosse por no haber sido invitada a la fiesta de bautizo. La maldición la condena a dormir hasta que sea despertada por el beso de un príncipe con amor verdadero.

Las entradas para presenciar la función se encuentran a la venta a través de la plataforma Plateanet ( www.plateanet.com ) y en la boletería del Teatro (San Luis 1750) Quienes posean tarjetas de crédito del Banco Provincia pueden abonar sus tickets en 4 cuotas sin interés.

El Ballet de San Petersburgo es sinónimo de tradición y calidad. Y en los últimos años ha forjado una gran relación con la ciudad de Mar del Plata, en la que ha presentado con gran suceso El Lago de los Cisnes y Carmen.

San Petersburgo es la cuna del Ballet universal, de los tres ballets de Tchaikovsky y de los más importantes títulos del repertorio mundial desde hace siglos, y se considera guardián de la danza clásica en su estado más puro.

Comentarios

comentarios