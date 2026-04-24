A disfrutar del sol: cómo estará el clima este viernes 24 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes en Mar del Plata una jornada con mínimas bajas pero con una agradable temperatura máxima de 21 grados.

El clima en Mar del Plata para este viernes 24 de abril permanecerá con cielo soleado, una mínima bastante baja pero un pico de temperatura agradable.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 13ºC por la mañana, con cielo soleado y viento del oeste a entre 23 y 31 km/h. Además, se registrarán ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 21 ºC, la máxima esperada para hoy, con continuidad de cielo algo nublado y viento que reducirá su intensidad a entre 13 y 22 km/h.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 14 ºC, sin chances de agua, con vientos de entre 13 y 22 km/h desde el sur.

Fuente: MI8

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