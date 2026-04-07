A horas de que venza el ultimátum, Trump lanzó una nueva amenaza a Irán: “Toda una civilización morirá”

El presidente de Estados Unidos elevó la tensión con otro mensaje intimidante dirigido al gobierno de Teherán. La Guardia Revolucionaria advirtió que llevará la guerra “más allá de la región”. Se reportan fuertes explosiones en la isla de Kharg, considerada el centro de la producción petrolera iraní.

A horas de que venza el ultimátum, Donald Trump lanzó una nueva amenaza a Irán: “Toda una civilización morirá esta noche». El presidente de Estados Unidos elevó la tensión con otro mensaje intimidante dirigido al gobierno de Teherán.

La Guardia Revolucionaria advirtió que llevará la guerra “más allá de la región”. Se reportan fuertes explosiones en la isla de Kharg, considerada el centro de la producción petrolera iraní.

Trump advirtió en su cuenta de Truth Social: “Toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta. No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso.

El republicano planteó: “¿Quién sabe? Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“.

Aunque el presidente de Estados Unidos no dio detalles, ya advirtió previamente que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta hacer volver a la “Edad de Piedra” al país asiático.

Irán amenazó con lanzar ataques “más allá de la región” si EE.UU. destruye sus plantas eléctricas

Previamente la Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Estados Unidos que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá “más allá de la región”.

“La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, según la agencia Fars.

El cuerpo militar iraní indicó que no dudará en responder de forma recíproca a las “viles agresiones” contra instalaciones civiles, en referencia a las amenazas del presidente estadounidensede atacar todas las centrales eléctricas y los puentes en Irán si el país persa no reabre el estratégico estrecho de Ormuz, con horario límite de las 21.00 de la Argentina.

“Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región”, advirtió el cuerpo militar.

La CGRI aclaró que, hasta ahora mostró “una gran contención” para atacar infraestructuras civiles en países de Oriente Medio vinculados a EE.UU., pero advirtió que, a partir de ahora, “todas esas consideraciones fueron eliminadas”.

Teherán mantiene bloqueado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que disparó el precio del crudo, entre otros productos.

Fuente: TN

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