Un auto apareció incrustado en la costa… y tenía denuncia

El hecho ocurrió este sábado a las 6:30 en la curva de Cabo Corrientes (Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez).

Un Renault 21 Nevada gris chocó contra el paredón. El vehículo estaba sin chapas patentes, No había ocupantes en el lugar y También hubo daños en un poste de alumbrado.

A las 7:00, un hombre denunció el robo de ese mismo auto. Había sido sustraído cerca del boliche “Museum”. El dueño indicó que lo manejaba un amigo, que no apareció

Intervino policía y Tránsito que trabajaron en el lugar, afortunadamente no hubo personas lesionadas y el vehículo no tenía impedimentos legales.

Se labraron infracciones por falta de VTV, patentes y daños; secuestro del auto y traslado al playón municipal.

Fuente: @lu9mardelplata_

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