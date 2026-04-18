Sergio Gonal y Gladys Florimonte llegan a Mar del Plata con su exitoso «Florigonal»

La dupla humorística desembarca en la Sala Melany el próximo 1 de mayo. Tras una temporada récord en Villa Carlos Paz y una nominación a los Premios Carlos 2026, inician su gira nacional con una propuesta de «humor de efecto inmediato».

El próximo viernes 1 de mayo, la cartelera marplatense se vestirá de gala para recibir a dos de los máximos referentes del humor nacional: Sergio Gonal y Gladys Florimonte. El espectáculo «Florigonal» se presentará en la Sala Melany del Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany a las 21:30 horas, marcando uno de los puntos altos de su gira nacional.

Las entradas ya se encuentran a la venta en PLateanet y boletería del teatro.



Definido por sus propios protagonistas como una propuesta de «humor de efecto inmediato», el show combina monólogos, actualidad y los personajes más queridos de ambos artistas. La obra llega precedida por un gran éxito en la temporada de verano en Villa Carlos Paz, donde fue nominada como Mejor Espectáculo de Humor en los prestigiosos Premios Carlos 2026.

La dinámica del espectáculo se estructura en cuadros secuenciales que apuestan a la velocidad y la risa constante. Sergio Gonal despliega su estilo directo y explosivo con monólogos renovados, mientras que Gladys Florimonte cautiva con su versatilidad camaleónica, reviviendo figuras que ya son parte del ADN del humor argentino.

El proyecto, que nació de la voluntad de ambos actores de compartir escenario, cuenta con textos del propio Gonal en coautoría con su histórico colaborador Guillermo Camblor. Tras su paso por la «Feliz», la gira continuará por diversas localidades del país, incluyendo Chascomús y Morón, confirmando la vigencia de la dupla en el gusto popular.

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