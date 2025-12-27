A más de un año del cierre del CDR, hay un nuevo plan para el futuro del Instituto Unzué

El Instituto Unzué lleva más de un año cerrado. En el municipio hay algunas alternativas para su futuro. Y en las últimas semanas surgió otra. De qué se trata.

A más de un año del cierre del Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Capital Humano en el Instituto Unzué, el futuro del emblemático espacio es una incógnita. La intención del municipio es generar un espacio con inversión privada que apunte a convertirlo en un polo audiovisual. Sin embargo, no es sencillo. Y en las últimas horas surgió una idea: adaptar algún sector para alojar a efectivos de fuerzas federales que lleguen para reforzar la seguridad en Mar del Plata.

El Instituto Unzué se construyó a principios del Siglo XX. Las hermanas María Unzué de Alvear y Concepción Unzué de Casares donaron a la Sociedad de Beneficencia una chacra de dos manzanas. Y además decidieron financiar la construcción de un asilo-sanatorio a cargo de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María destinado a la curación y convalecencia de niñas débiles.

Con vaivenes y cambios de administración, el asilo funcionó hasta 1997 en que cerró sus puertas y ya exhibía graves problemas edilicios. Con el paso de los años, los proyectos de puesta en valor avanzaron, se discontinuaron y luego se retomaron para poder recuperar (o al menos una parte) una joya arquitectónica de la ciudad.

A su vez, se convirtió en la sede de las delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en un punto de encuentro de actividades para chicos y familias en las vacaciones de invierno y verano.

Desde noviembre del año pasado, el lugar no tiene ningún tipo de actividad. El entonces intendente Guillermo Montenegro deslizó en varias oportunidades su intención de transformar ese espacio en un polo audiovisual. El objetivo era potenciar el creciente interés que generaba Mar del Plata en el sector de la creación de contenidos, tanto para filmar películas como cortos o publicidades.

Incluso, contaron fuentes consultadas por Mi8, llegaron a tender puentes con el ministerio que conduce Sandra Petovello para determinar si lo más conveniente era una cesión al municipio para que sea el gobierno local el que lidere el proyecto o bien firmar un convenio desde la cartera nacional con la firma que lleve adelante el plan.

«Lo difícil era encontrar la empresa o el grupo que estuviera dispuesto a invertir en una iniciativa de estas características», señalaron. Y eso había tenido avances: una importante empresa muy vinculada a Mar del Plata se había mostrado interesada en llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, la intención no se materializó y, al menos por ahora, no parece cercana la posibilidad de concretarlo.

Entre dependencias municipales y un shopping

Así fue que ante la falta de avances para darle un destino al Instituto Unzué desde Unión por la Patria elevaron un proyecto para que el Ejecutivo municipal realice gestiones ante el Ministerio de Capital Humano y logre la cesión de algunos espacios para transformarlos en dependencias municipales destinadas a la niñez y la promoción de derechos.

El expediente impulsado por Diego García, quien fuera titular del CDR durante la gestión de Alberto Fernández, se trató en las distintas comisiones. “Estamos hablando de un espacio emblemático y reconocido por todos los marplatenses, que hoy se encuentra abandonado y desvalorizado”, sostuvo el concejal, quien advirtió además que no requería grandes inversiones para adaptarlo a ese uso.

Sin embargo, en medio del debate surgió otra propuesta. El concejal oficialista Julián Buscetti sugirió que el lugar en el que está emplazado el Unzué y la estructura existente lo hacen «ideal para un shopping«.

Buscetti utilizó como ejemplo el Paseo Aldrey, emplazado en un punto histórico de la ciudad. Durante años funcionó allí la terminal de micros de Mar del Plata y antes de que se termine de venir abajo se decidió transformarla en un shopping y un paseo cultural. «No alcanza con los esfuerzos del Estado para poner en condiciones el complejo en general. Hay que pensarlo desde una mirada integral y no pensar el espacio solo como un punto de oficinas sino como un polo de desarrollo para la zona trabajándolo con el privado«, explicó el concejal.

«Hace 20 años lo quieren poner en valor, pero de cara al futuro hay que ver cómo hacemos para que además de las oficinas se desarrolle el privado, como lo hizo con el Aldrey. Ese es el camino, sostener el lugar a lo largo del tiempo, así que hay que buscar la propuesta superadora: es un gran lugar para poner un shopping«, indicó el edil del PRO ante la sorpresa de los presentes.

¿Alojamiento para gendarmes?

En las últimas semanas surgió una alternativa para darle uso, al menos, a un sector del Instituto Unzué. La visita del secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, sirvió para hablar de fortalecer la presencia de fuerzas federales en la ciudad. Y uno de los puntos que debe garantizar el municipio es el alojamiento de los efectivos y la comida.

«Se habló de la posibilidad de usar un sector para alojar a prefectos. Esto nos permitiría incrementar la cantidad de efectivos que hay en la ciudad y bajar los costos de traslado», indicaron fuentes consultadas por Mi8 que están trabajando en la gestión.

El municipio realizó una inversión para poner en condiciones la Base Aérea y alojar allí a los prefectos que llegaron a Mar del Plata en el marco del plan 90/10.

El plan recién está empezando a estudiarse. De hecho, desde la cartera nacional indicaron que apenas fue una idea que surgió durante las charlas entre Ferlauto y el intendente Agustín Neme. No obstante, hay dirigentes del entorno del jefe comunal que están realizando las averiguaciones y gestiones necesarias para llevarlo a cabo.

