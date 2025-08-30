A.N.I.M.A.L PRESENTA EN MAR DEL PLATA SU NUEVO DISCO “LEGADO”

La cita será el viernes 19 de septiembre, en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830), entradas a la venta a través de ticketmas.ar o en puntos de venta físicos: Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263), BrewHouse Puerto, BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414) y Mostros Rockeria (Av Luro 2368-local 6). Apertura 19:00- fiesta metalera ATP



La emblemática banda argentina A.N.I.M.A.L. (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar) llega a Mar del Plata en el marco de “Legado Tour 2025” y presenta su nuevo disco con el que reafirma su potencia, su compromiso social y su vigencia dentro del metal latinoamericano.

Fundada en Buenos Aires en 1991 por Andrés Giménez (voz y guitarra), la banda, que originalmente se llamaba Animal, eligió transformarse en A.N.I.M.A.L. para reflejar en su nombre el espíritu de lucha por los pueblos originarios y las causas justas, un sello que los caracteriza desde su primer disco homónimo en 1993.

A lo largo de su trayectoria, supieron fusionar thrash, groove, metal y hardcore, con letras con mensajes de reivindicación y lucha. Año tras año lograron convertirse en un referente del metal en castellano. Con discos clave como Fin de un mundo enfermo (1994), El nuevo camino del hombre (1996), Poder latino (1998, producido por Max Cavalera y con invitados como León Gieco), y Usa toda tu fuerza (1999), lograron trascender fronteras con giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

En el año 2006 decidieron separarse y volver en 2015 con Giménez acompañado de Cristian “Titi” Lapolla (bajo, coros) y Marcelo Castro (batería). A.N.I.M.A.L. regresó con una etapa de madurez artística que combina su historia con nuevos desafíos.

Este 2025, editaron Legado, un EP de siete canciones grabado en Romaphonic Studios y masterizado en Florida, EE.UU. El disco es un retorno al sonido crudo y visceral de la banda, un trabajo “100%100 vieja escuela», aseguró Andrés Giménez. Y agregó: «Tiene letras contundentes, basadas en la realidad que vivimos sin olvidarnos de nuestra lucha de reivindicación indigenista, nuestra memoria viva, nuestro mensaje, en sanalocura, energía, fraternidad , somos y seremos siempre parte de esta cultura que elegimos y estamos aquí para seguir luchando y dejar nuestro Legado por los que están por los que ya nos están y por los que vendrán”.

En su presentación en Brewhouse, acompañan las bandas marplatenses “Pura Vida” con más de 10 de trayectoria, hará un repaso por todos sus grandes éxitos, Orate, otra banda de death metal será parte del show y Vinator, grupo musical de thrash metal. Como en cada fecha, en la ciudad cultural se podrá disfrutar de barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

