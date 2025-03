A preparar el paraguas: cómo estará el clima este viernes 28 de marzo en Mar del Plata

El SMN anticipó que el clima para este viernes 28 de marzo será inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas.

Luego de un jueves con una mejora notoria en el clima, este viernes 28 de marzo estará más inestable en Mar del Plata, que llegó a tener un alerta meteorológico que finalmente se levantó.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan tormentas para la tarde de hoy en la costa de General Pueyrredón. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Según el pronóstico, por la tarde se esperan tormentas fuertes, con 40 a 70% de probabilidades de lluvia. A la noche habrá chaparrones (10 a 40% de posibilidades de precipitaciones), mientras que a la mañana el cielo estará nublado.

La temperatura no variará mucho: a la mañana harán 20º C, a la tarde una máxima de 23º C y a la noche bajará a 18º C.

En cuanto al viento, soplará del sur a 7-12 km/h a la mañana y al anochecer, pero a la tarde, cuando se desarrollen las tormentas, virará al sudoeste a 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios