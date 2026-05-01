Alarma en la industria textil: fuerte caída de la actividad, menos inversión y pérdida de empleo

Según el informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el sector registró en febrero una caída interanual del 33,2%.

La industria textil registró en febrero una caída interanual de 33,2%, muy por encima del retroceso de 8,7% que mostró la industria en general, según el informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

El relevamiento también marca un bajo nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en 40%. Se trata de 6,5 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2025 y 10,6 puntos por debajo del promedio industrial (54,6%).

En el plano laboral, el informe advierte que desde fines de 2025 los rubros textil, confección, cuero y calzado perdieron en promedio 1.400 puestos de trabajo por mes. La cifra se suma a una caída acumulada de más de 21.000 empleos desde fines de 2023. A su vez, en enero se registraron 12.000 puestos menos en la comparación interanual.

La inversión también muestra señales de retroceso: la compra de maquinaria cayó 11% en un contexto de alta capacidad ociosa y menor consumo. En paralelo, las importaciones de prendas terminadas crecieron 104% en cantidad, una tendencia que se mantiene desde hace varios meses.

En este escenario, el informe destaca un dato a contramano: en el primer trimestre de 2026 las exportaciones del sector crecieron 143%, impulsadas por un proceso de reconversión que permitió mejorar la inserción en mercados externos y sostener parte de la actividad frente a la debilidad del mercado interno.

“Los datos muestran una industria que opera muy por debajo de su potencial, con capacidad ociosa, menor inversión y pérdida de empleo. Al mismo tiempo, el aumento de las exportaciones muestra que el sector tiene competitividad y capacidad para insertarse en mercados externos. Pero ese esfuerzo por sí solo no alcanza para revertir la situación actual: se necesitan condiciones de competencia justas y medidas que permitan nivelar la cancha para recuperar la actividad y el empleo”, señaló Celina Pena, gerenta general de FITA.

La entidad, fundada en 1932, agrupa a unas 4.000 empresas del entramado textil y de la confección en el país.

Fuente: Mi8

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