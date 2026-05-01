Inscripción abierta para desarrollar actividades en los Polideportivos Barriales

La Municipalidad de General Pueyrredon tiene disponible, a través del EMDER, diferentes clases deportivas sin costo y para todas las edades. Handball, vóley, fútbol, boxeo, stretching y newcom son algunas de las alternativas disponibles. En ese sentido, las personas interesadas en anotarse, pueden ingresar a la web www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales y elegir la actividad en el establecimiento correspondiente.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER)- informa que los Polideportivos Barriales ofrecen una amplia cantidad de actividades gratuitas, deportivas y recreativas para todas las edades.

En ese sentido, las personas interesadas en anotarse pueden ingresar a la web: www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales . Cada disciplina posee un cupo determinado. Si la actividad no aparece dentro de las ofertas disponibles en el establecimiento seleccionado, quiere decir que por el momento está completa y se debe esperar a que se libere un lugar, corroborando esto a través de la web o presencialmente en cada Polideportivo.

Sin embargo, acá se detallan algunas actividades que actualmente tienen cupos libres y que se puede comenzar inmediatamente se realice la inscripción web y la persona interesada se presente en el Polideportivo elegido con DNI y un apto médico de este año.

En el Polideportivo Las Heras (Avenida Fortunato de la Plaza 8438) hay cupos libres para las siguientes clases:

Handball mixto, los miércoles y viernes de 16 a 17. Divididos en dos grupos (de 14 a 17 años y de 18 a 30 años).

Vóley mixto a la mañana, los lunes y miércoles de 10 a 11, para chicas y chicos de 8 a 15 años.

Newcom mixto para mayores de 50 años, los martes y jueves de 10.45 a 12.

Natación artística para niñas de 7 a 9 años, los viernes 18 a 19. Es requisito saber nadar o desplazarse en el medio acuático sin elementos.

En el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350):

Handball mixto de 8 a 12 años, los lunes y miércoles a las 17.

Handball mixto de 13 a 17 años, los lunes y miércoles a las 18.

Fútbol mixto de 12 a 15 años, los lunes a las 18 y los viernes a las 17.30.

En el Polideportivo Centenario (Tierra del Fuego 3150):

Gimnasia general para mayores de 18 años, los lunes y miércoles a las 8.

Handball para chicas y chicos de 8 a 12 años, los miércoles y viernes de 16 a 18.30.

Clases de boxeo mixtas a partir de 12 años. Los martes y jueves de 10 a 12.

Acondicionamiento físico para niñas y niños de 8 a 12 años, los martes y jueves a las 17.

Clases de stretching para mayores de 18 años, los viernes a las 9.

L.U.D.O. los sábados a las 9 para chicas y chicos de 8 a 12 años.

Comentarios

comentarios