A quedarse en casa: la alerta por vientos pasa a naranja, se extiende hasta el lunes y emiten una amarilla por lluvias

La advertencia de vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para mañana pasó a naranja, mientras que se agregó una amarilla por tormentas para la tarde.

La alerta amarilla emitida ayer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo por vientos y ráfagas fuertes pasó a naranja en las últimas horas.

El aviso amarillo tendrá continuidad entre la mañana y la tarde, mientras que tornará naranja en la noche. Además, desde el SMN notificacon que se extenderá hasta la mañana del lunes.

Mientras perdure la alerta amarilla por vientos, el área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Sin embargo, al momento de pasar a naranja, pasarán a ser fuertes vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 Km/h.

Por otra parte, emitieron una doble alerta, en este caso por tormentas para la tarde del domingo. Ambos avisos rigen para toda la provincia de Buenos Aires.

La misma estará protagonizada por fuertes lluvias y chaparrones con tormentas embebidas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. No se descarta granizo ocasional.

Alerta amarilla por lluvias: recomendaciones

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alertas por vientos: recomendaciones

Amarillo:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Naranja:

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Mi8

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