Javier Milei volvió a atacar a periodistas y acusó de «delincuentes» a figuras de un canal de TV

El Presidente lanzó un duro mensaje contra comunicadores y directivos de un canal de noticias, en medio de una creciente tensión con la prensa y cuestionamientos por su discurso.
El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un fuerte cruce con la prensa al calificar como “delincuentes” a periodistas y autoridades de un canal de televisión, en un mensaje difundido en redes sociales con términos agresivos. El mandatario exigió que “paguen” por lo que consideró un “delito grave”, aunque no precisó a qué hecho se refería.
El descargo apuntó contra los periodistas Luciana Geuna y Rolando Barbano, así como contra las autoridades del canal Todo Noticias (TN). “Basuras inmundas”, escribió al inicio de su publicación, donde también habló de “malicia” y de una supuesta complicidad dentro del medio. El mensaje concluyó con un irónico “¡CIAO!”.
En su mensaje más reciente, el Presidente insistió en que los involucrados “han cometido un delito grave y deberían pagar por ello”, aunque sin brindar detalles concretos que sustenten la acusación.
Desde el oficialismo sostienen que estas reacciones forman parte de una defensa frente a la difusión de información falsa. Sin embargo, entidades vinculadas a la libertad de expresión alertan que la estigmatización desde el poder puede generar un clima adverso para el ejercicio del periodismo y afectar el derecho ciudadano a informarse.
Fuente: Diario Popular