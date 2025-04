A seguir abrigándose: cómo estará el clima este martes 1º de abril en Mar del Plata

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura no superará los 20º C y el cielo estará bastante nublado.

El otoño llegó definitivamente a Mar del Plata y este martes 1º de abril será otro día con clima fresco.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura no superará los 20º C. A la mañana harán 14º C, a la tarde se llegará a una máxima de 18º C y a la noche bajará a 13º C.

Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado y luego pasará a ser mayormente nublado. A la noche habrá una mínima probabilidad de precipitaciones (0 a 10%).

En cuanto al viento, soplará del norte a 13-22 kilómetros por hora por la mañana. A la tarde virará al noreste, también a 13-22 km/h, y a la noche provendrá nuevamente del norte, pero a 23-31 km/h.

Fuente: Mi8

