Salieron a la venta los pasajes para viajar en tren en junio: cuánto cuestan

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para junio en el servicio de larga distancia que une Plaza Constitución con Mar del Plata, con tarifas desde $32.000 y dos frecuencias diarias por sentido.

Según informó la empresa estatal, el esquema operativo mantendrá un cronograma similar al de los últimos meses, con dos trenes diarios entre ambas cabeceras y un refuerzo adicional los fines de semana: los viernes en dirección a Mar del Plata y los domingos en el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El valor del boleto fue establecido en $32.000 para la categoría primera y en $38.400 para el servicio pullman.

El recorrido contempla paradas intermedias en distintas estaciones bonaerenses, entre ellas Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Desde la compañía recordaron además que las compras realizadas a través de la página oficial cuentan con un descuento del 10%, mientras que jubilados y pensionados mantienen el beneficio del 40% sobre la tarifa.

Asimismo, las personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar sin cargo, de acuerdo con la normativa vigente.

Otra de las opciones disponibles es el traslado de mascotas, servicio cuyo costo fue fijado en $77.500.

Los pasajes pueden adquirirse tanto en el sitio oficial de Trenes Argentinos como en las boleterías de la Terminal Ferroautomotora de Mar del Plata y otras estaciones habilitadas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios