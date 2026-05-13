Abrió la inscripción para la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El evento se desarrollará del 5 al 15 de diciembre en salas de la ciudad, con cinco secciones. Cuáles son los requisitos y aranceles.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata abrió la inscripción para su 41ª edición, que se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026.

La convocatoria abrió el 4 de mayo y la fecha límite será el 30 de junio de 2026 para films nacionales e internacionales de todos los géneros.

Realizadores y productoras de todo el mundo pueden inscribir sus obras en mardelplatafilmfest.com.

Categorías y secciones

El festival recibe largometrajes, mediometrajes y cortometrajes para las siguientes secciones:

● Competencia Internacional

● Competencia Latinoamericana

● Competencia Argentina

● En Tránsito / WIP (proyectos argentinos y latinoamericanos en desarrollo)

● Panorama (no competitivo)

Requisitos de elegibilidad

Las obras postuladas deben haber sido terminadas dentro de los 12 meses previos al inicio del festival, es decir, entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, sin exhibiciones públicas previas en el país.

Para la selección, se requiere un link de descarga con contraseña válida hasta el final del festival y un peso máximo de 2GB.

Aranceles

Los aranceles de inscripción varían según el origen y la duración de la obra.

Largometrajes Internacionales: 60 dólares.

Mediometrajes y Cortometrajes Internacionales: 30 dólares.

Largometrajes Nacionales: $60.000.

Mediometrajes y Cortometrajes Nacionales: $30.000.



El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es el único festival de América Latina con categoría A otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (Fiapf), consolidándose como una de las plataformas de exhibición y circulación más importantes para la industria creativa en el mundo.



Organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y por tercer año consecutivo, se desarrolla en articulación con el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (Emturyc), dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón, en el marco del convenio de cooperación vigente.

Fuente: Mi8

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