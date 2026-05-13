ENERGÍAS RENOVABLES: EDEA LANZÓ UN CURSO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

Una iniciativa de la distribuidora que fomenta la formación a través de capacitaciones certificadas de manera abierta y gratuita

Con el objetivo de seguir brindando herramientas formativas para la comunidad, EDEA dio inicio al primer curso de Instalación de Paneles Solares en el marco de su “Programa de Oficios”. Esta iniciativa, que apuesta por las energías renovables y la sostenibilidad, se desarrolla en el Espacio Comunidad y Energía de la distribuidora.

La nueva propuesta de formación surge de una articulación estratégica entre EDEA y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Está dirigida específicamente a personas que hayan realizado el Curso Básico de Electricidad Domiciliaria impartido por la empresa.

A través de doce clases, los estudiantes aprenderán aspectos técnicos y prácticos necesarios para el montaje y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, ampliando sus competencias laborales hacia un sector con demanda creciente.

Luego, como instancia práctica, los participantes podrán aplicar lo aprendido en beneficio de una institución local. Además, al f inalizar el trayecto formativo, recibirán una certificación oficial expedida por la UTN y EDEA. Esta acción reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo social y la transición energética, poniendo el foco en la educación técnica de calidad.

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