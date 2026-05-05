“A una temporada regular le sobreviene un invierno preocupante”: alertan por cierres y caída del empleo en Mar del Plata

El secretario general de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, sostuvo que la temporada fue regular, que el empleo temporario cayó y que varios negocios ya no logran sostener alquileres ni ventas.

La crisis económica y la caída del consumo empiezan a mostrar con fuerza su impacto en el comercio de Mar del Plata, no solo por la baja de ventas y el cierre de locales, sino también por las consecuencias que eso tiene sobre el empleo. Así lo advirtió Guillermo Bianchi, secretario general de Empleados de Comercio, quien trazó un panorama complejo para los próximos meses.

“A una temporada regular le sobreviene un invierno preocupante”, resumió el dirigente al analizar el escenario actual del sector. Según explicó, la ciudad viene atravesando temporadas cada vez más cortas, con menor presencia de turistas y un impacto directo sobre el trabajo estacional y la actividad comercial.

“Tenemos muy poco empleo de temporada en comparación con otras temporadas anteriores”, señaló Bianchi, y vinculó esa situación tanto a la reducción del movimiento turístico como a la caída del consumo.

En ese contexto, describió casos concretos de cierres y reestructuraciones de comercios. Uno de ellos fue el de un local de Rossetti Rose en la esquina de San Martín y San Luis, cuyos trabajadores fueron redistribuidos a otros puntos de venta de la misma empresa. “Acaba de cerrar sus puertas y trasladar a los trabajadores”, explicó.

También mencionó el cierre de otro local en la zona de Güemes y Juan B. Justo, con personal reubicado en el complejo Bendu, en el puerto. En ambos casos, uno de los principales factores fue el costo de los alquileres. “El alquiler era imposible de sobrellevar”, sostuvo.

Bianchi afirmó que la situación también golpea con fuerza en zonas comerciales tradicionales como 12 de Octubre, donde la retracción de la actividad portuaria afecta de lleno a los negocios del sector. “La actividad del puerto está muy parada”, remarcó.

Además, advirtió que los primeros signos de deterioro se adelantaron respecto de otros años. “Lo que antes lo teníamos después de Semana Santa, lo tuvimos el último día de febrero”, dijo al referirse al momento en que comenzaron a aparecer liquidaciones finales y finalización de contratos laborales.

Para el dirigente sindical, el cuadro general responde a un modelo económico que no está sostenido en el salario ni en la capacidad de compra. “La actividad económica del país está cayendo”, afirmó. Y agregó que el deterioro del poder adquisitivo obliga a las familias a recortar gastos y priorizar apenas lo esencial.

“La gente está endeudada y saca con tarjeta de crédito alimento”, graficó. En ese marco, consideró lógico que rubros como indumentaria, regalería o papelería sufran una retracción todavía mayor.

Con ese panorama, Bianchi anticipó meses difíciles para la ciudad. “Va a ser un invierno difícil para vivir en Mar del Plata, para vivir en la Argentina”, concluyó.

Fuente: Mi8

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