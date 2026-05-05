Cómo estará el clima este martes en Mar del Plata

Datos del Servicio Meteorológico Nacional

Una jornada con cielo mayormente nublado pero con temperatura agradable se pronostica para este martes en Mar del Plata. La temperatura mínima será de 12° y la máxima llegará a 20° según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El viento será del oeste y luego rotará al este.

En tanto, a partir del miércoles a la tarde se esperan tormentas mientras que desde jueves y hasta el sábado inclusive, se espera un frente de mal clima que afectará a Mar del Plata y la Costa Atlántica en general, así como al sector costero patagónico norte y el estuario del Río de la Plata.

Fuente: La Capital

Comentarios

comentarios