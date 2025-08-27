Abrieron las inscripciones para el Maratón de Mar del Plata: los valores

La cita deportiva tendrá lugar el 9 de noviembre con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros.

Como parte de la cuenta regresiva para el próximo Medio Maratón de Mar del Plata, la empresa que organiza el certamen deportivo lanzó la inscripción en los últimos días: los valores y detalles de la prueba que tendrá lugar en noviembre.

Tal como marca el calendario establecido en función de la licitación pública lanzada por el gobierno Municipal para tercerizar el desarrollo de la tradicional prueba atlética, en mayo tuvo lugar el Maratón de Mar del Plata. Y ahora, el 9 de noviembre se espera que se realice el Medio Maratón, que además de 21K tendrá distancias de 10K y 5K.

Cabe recordar que la empresa Sportsfacilities fue la que se quedó con la concesión de la organización de las carreras del calendario 2025 a cambio de un canon de $7,6 millones más un 13% de las inscripciones. La concesión, de todos modos, abarca tanto las carreras de este año como las de 2026 y 2027.

Según el pliego, los valores mínimos que se establecieron para cobrar la inscripción partían desde los $28 mil para los 10 kilómetros y desde $42.000 para los 21 kilómetros, aunque el precio final debe ser propuesto por la empresa y avalado por parte del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder).

Y ya en la resolución 229/2025 publicada en mayo (publicada ocho meses antes del Medio Maratón, con todo lo que eso implica en términos inflacionarios) el ente había actualizado la cotización de las inscripciones en $42.000 los 21K, en $33.000 los 10K y en $28.000 los 5K.

Y finalmente esos son los valores a los que ofrece la empresa por estos días la inscripción al Medio Maratón de Mar del Plata a través del sistema Eventick de cara al certamen del 9 de noviembre. En cuanto a los competidores de elite, en el Maratón de Mar del Plata corrido en mayo de 2025 -como suele suceder- hubo una distancia de 25 kilómetros que fue ganada por Mariano Barreiro (01:08:59) y por Micaela Levaggi (01:15:40), respectivamente. En el último Medio Maratón -corrido en noviembre de 2024– tuvo como ganadores a Joaquín Arbe (01:08:02) y a Micaela Levaggi (01:18:48).

Fuente: Quédigital

Comentarios

comentarios