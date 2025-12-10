Abrió la inscripción para la Escuela de Surf y Entrenamiento Funcional Infantil en la Playa Deportiva del EMDER

La Escuela de Surf 2026 está destinada a chicas y chicos de 6 a 13 años que sepan nadar y también se lanza Funcional Kids, de 6 a 12 años. La preinscripción para ambas actividades es a través de los enlaces bit.ly/EscuelaSurf2026 y bit.ly/FuncionalKids2026, hasta el 14 y 12 de diciembre, respectivamente.

El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), a través del área Centros Deportivos Barriales, abrió la inscripción a dos actividades muy esperadas en la Playa Deportiva en Varese, destinadas a chicas y chicos, de carácter gratuito y con cupos limitados de 30 personas por grupo. Se trata de la Escuela de Surf y la nueva propuesta Funcional Kids.

La Escuela de Surf inicia el 6 de enero y se dictará los martes y jueves de 8.30 a 9.50 para el grupo de 6 a 9 años, mientras que de 10.10 a 11.30 será el turno para el grupo de 10 a 13 años.

La preinscripción se realiza a través del link bit.ly/EscuelaSurf2026 hasta el 14 de diciembre. Completar el formulario no adjudica el cupo ya que se debe entregar un certificado de aptitud médica el 15 de diciembre de 8 a 15 en las Oficinas de Deporte Social, en la Pista de Atletismo Justo E. Román del Parque de los Deportes. Es requisito excluyente saber nadar y presentar fotocopia del DNI.

La novedad para este verano es la nueva propuesta para chicas y chicos de 6 a 12 años que también se va a realizar durante enero y febrero en la Playa Deportiva del EMDER. Se trata de Funcional Kids y una preparación física infantil con propuestas orientadas a potenciar las capacidades condicionantes y coordinativas.

Los grupos estarán divididos por días y por horarios según las edades:

–Lunes y miércoles de 9.30 a 10.30 (6 a 9 años)

–Lunes y miércoles de 10.30 a 11.30 (10 a 12 años)

–Martes y jueves de 9.30 a 10.30 (6 a 9 años)

–Martes y jueves de 10.30 a 11.30 (10 a 12 años)

La preinscripción se realiza a través del siguiente enlace bit.ly/FuncionalKids2026 hasta el 12 de diciembre. Llenar el formulario no garantiza la obtención del cupo, ya que el mismo queda efectivo una vez entregada la documentación solicitada, el 15 de diciembre de 8 a 15 en las Oficinas de Deporte Social, en la Pista de Atletismo Justo E. Román del Parque de los Deportes. Es requisito presentar certificado de aptitud física vigente y fotocopia del DNI.

Cabe destacar que no está permitido anotarse en las dos actividades.

Comentarios

comentarios