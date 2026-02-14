Accidente fatal en la ruta 2: un joven de 20 años murió al chocar de frente contra otra camioneta 

Ocurrió en el kilómetro 191, a la altura de Castelli. El joven fallecido manejaba una Eco Sport y por motivos que se desconocen, se cruzó de carril y chocó a la Toyota Hilux
Un joven de 20 años murió este sábado en un choque frontal de camionetas en la ruta 2, a la altura de Castelli.
Según se informó, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 191 entre una Eco Sport -que manejaba el muchacho fallecido- y una Toyota Hilux.
La victima fatal, que fue identificada como Sebastián Traverso, es quien habría perdido el control de su camioneta y se habría cruzado de carril, chocando a la Hilux, en la que viajaban dos personas en sentido a la costa.
Fuente: Mi8