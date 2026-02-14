Mirador Virtual Mobile

Accidente fatal en la ruta 2: un joven de 20 años murió al chocar de frente contra otra camioneta 

Ocurrió en el kilómetro 191, a la altura de Castelli. El joven fallecido manejaba una Eco Sport y por motivos que se desconocen, se cruzó de carril y chocó a la Toyota Hilux

Un joven de 20 años murió este sábado en un choque frontal de camionetas en la ruta 2, a la altura de Castelli.

Según se informó, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 191 entre una Eco Sport -que manejaba el muchacho fallecido- y una Toyota Hilux.

La victima fatal, que fue identificada como Sebastián Traverso, es quien habría perdido el control de su camioneta y se habría cruzado de carril, chocando a la Hilux, en la que viajaban dos personas en sentido a la costa.

Las tres personas fueron trasladadas al Hospital Castelli, pero al llegar al nosocomio se constató la muerte de Traverso. Los ocupantes de la Hilux fueron asistidos con lesiones de distinta consideración.
Según informó Aubasala calzada permanece reducida a un solo carril para facilitar los peritajes. Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli.

Fuente: Mi8

