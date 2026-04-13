Importante empresario asegura que solo se trabajará tres dÍas a la semana en el 2031

El CEO de Zoom aseguró que en menos de cinco años el trabajo podría reducirse a tres días semanales gracias al avance de la inteligencia artificial y los agentes digitales.

El director ejecutivo de Zoom Video Communications, Eric Yuan, planteó que la semana laboral tradicional de cinco días está cerca de quedar atrás porque «todos vamos a emplear a muchos agentes digitales», que permitirán acortarán la necesidad de trabajara solo tres días.

“Odio trabajar cinco días. Estoy bastante seguro de que en realidad no necesitamos trabajar cinco días”, sostuvo el empresario durante una entrevista reciente, lo que marcó una postura clara sobre el futuro del empleo.

Yuan explicó que esta transformación será posible gracias al uso masivo de herramientas basadas en inteligencia artificial. En particular, mencionó la expansión de los llamados “agentes digitales”, sistemas capaces de realizar tareas rutinarias sin intervención humana.

“Literalmente todos vamos a emplear a muchos agentes digitales”, señaló. Según su visión, estas tecnologías permitirán automatizar gran parte del trabajo administrativo, operativo y repetitivo que hoy ocupa buena parte de la jornada laboral.

Para ilustrar su planteo, el CEO comparó este proceso con el impacto que tuvo Henry Ford hace más de un siglo. La introducción de la línea de ensamblaje permitió aumentar la productividad y reducir la semana laboral de seis a cinco días sin afectar los salarios.

La automatización podría cambiar la relación entre tiempo y trabajo.

Yuan incluso ya experimentó con estas herramientas: utilizó una versión digital de sí mismo para participar en una reunión corporativa.

Más tiempo libre, pero no sin trabajo

Pese al entusiasmo, el ejecutivo aclaró que la tecnología no eliminará el empleo. En cambio, cambiará su naturaleza. “Podemos disfrutar del tiempo en la playa, pero queremos que los niños sigan encontrando algo nuevo y emocionante en lo que trabajar”, concluyó.

Fuente: Diairio Popular

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