Acción Marplatense presentó el primer Monitor de Temporada: “El 38.9% de los encuestados calificó a la temporada como ´regular´”

La concejal Eva Ayala detalló los resultados de un relevamiento realizado a comerciantes, hoteleros y gastronómicos. Casi la mitad de los consultados espera una mejora en lo que resta del verano

Con el objetivo de obtener datos precisos sobre el pulso económico de la ciudad, el bloque de Acción Marplatense (AM) – Movimiento Derecho al Futuro presentó los resultados de su «Monitor de Temporada». Se trata de una encuesta permanente diseñada para identificar las prioridades de quienes sostienen la inversión y el empleo local durante el verano.

La iniciativa, coordinada técnicamente por la socióloga y concejala María Eva Ayala, recolectó datos hasta el 15 de enero, conformando una «primera fotografía» del escenario actual en los sectores de hotelería, gastronomía y comercio.

El estudio destaca la composición del entramado productivo marplatense y sus expectativas frente a un contexto desafiante:

Perfil PyME: El 56,9% de los consultados son microempresas de hasta 5 empleados.

El de los consultados son microempresas de hasta 5 empleados. Trayectoria: Un 47,5% de los establecimientos cuenta con más de 10 años de antigüedad en la ciudad.

Un de los establecimientos cuenta con más de 10 años de antigüedad en la ciudad. Balance actual: El 38,9% de los operadores califica el desarrollo de la temporada hasta el momento como «regular» .

El de los operadores califica el desarrollo de la temporada hasta el momento como . Expectativas: A pesar de la cautela, el 48,8% manifestó su esperanza de que la actividad mejore en comparación con el inicio del ciclo.

“Decidimos tener la impresión directa de los verdaderos protagonistas del trabajo y la inversión, más allá de nuestras subjetividades”, explicó Ayala. La concejal subrayó que la herramienta no busca solo diagnosticar, sino generar soluciones concretas.

“Estamos procesando la información para hacer propuestas y pedir respuestas a las diferentes áreas de gobierno. La información es abierta para que todos los sectores puedan hacer su propia lectura”, remarcó la edil.

Desde AM-MDF confirmaron que el relevamiento no se detiene. El equipo técnico ya se encuentra trabajando en la recolección de datos de la segunda quincena de enero y prevén mantener la medición durante todo el mes de febrero para tener un cierre estadístico completo de la temporada 2026.

