“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento las Américas y La Asociación Vecinal de Fomento Belisario Roldán

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 27 al 30 de abril, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 en Belisario Roldán.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 27 al jueves 30 de abril, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Las Américas, ubicado en Finochietto 137. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

El lunes y martes, estará presente el móvil odontológico, el martes también estará presente el taller de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal.Además, se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Mientras que el jueves se realizará el taller de RCP de 14 a 18 con inscripción en la sede.

Por otro lado, de lunes a jueves, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona. En esa misma línea, se solicita que la persona sea mayor de edad acreditando DNI. Y el jueves 30 estará disponible el servicio de aplicación de vacunas antirrábica de 9 a 12.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Mientras que el otro dispositivo funcionará en la Asociación Vecinal de Fomento Belisario Roldán, Rawson 7750, de 9 a 14. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

El miércoles habrá servicio de consultas ginecológicas y educación a la comunidad y talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. Mientras que el miércoles y jueves estará presente el Móvil odontológico.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 en la Asociación Vecinal de Fomento Belisario Roldán . Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Comentarios

comentarios