Actividad física con tu mascota: bienestar y vínculo en verano

La actividad física compartida fortalece la salud, el bienestar emocional y el vínculo entre perros y tutores. Este verano, Eukanuba refuerza su compromiso con un estilo de vida activo y saludable a través de experiencias en la Costa Argentina para disfrutar junto a las mascotas en la playa.

Con la llegada del verano, Eukanuba, marca líder en nutrición canina, renueva su compromiso con el bienestar integral de los perros y el fortalecimiento del vínculo con sus tutores.

Como todos los veranos, la marca acompañará a las familias con experiencias en la costa atlántica que

promueven la actividad física y el bienestar integral de los perros, promoviendo experiencias compartidas en entornos seguros y controlados.

En Mar del Plata se desarrollarán actividades en la playa en el Parador NYRA, la única playa canina diseñada especialmente para la experiencia de los perros, donde habrá profesores y actividades diarias pensadas para su bienestar. Además, los fines de semana se realizarán activaciones en el Dogpark de Eukanuba en Atalaya (Chascomús), un espacio disponible todos los días para que perros y tutores puedan disfrutar durante su parada camino a la costa. Por último, en Pinamar estará presente el Trailer Eukanuba, un espacio con juegos y premios pensado para disfrutar en familia.



Estas iniciativas se enmarcan en el compromiso de la marca con el bienestar animal desde una mirada integral, entendiendo que la actividad física regular no solo impacta positivamente en la salud corporal de los perros, sino también en su equilibrio emocional y en el vínculo que construyen con sus tutores. En este sentido, “una nutrición de calidad y una rutina de actividad física adecuada es la fórmula ideal para mantener perros saludables y promover su bienestar general durante toda su vida. Nuestro compromiso es acompañar a los tutores con información y productos que se adapten a cada estilo de vida, reforzando ese vínculo único”, explica Sabrina Guidi, Brand Manager de Eukanuba.

Consejos para fomentar una vida activa en tu perro

Realizar actividad física junto a las mascotas no sólo es una experiencia divertida, sino también una práctica con múltiples beneficios comprobados para la salud. Estudios recientes demuestran que actividades como pasear, jugar o interactuar con los perros estimulan la concentración, reducen el estrés y generan respuestas emocionales positivas. Está comprobado que compartir tiempo con los animales favorece el bienestar físico, mental y emocional, fortaleciendo además el vínculo entre las personas y sus compañeros de cuatro patas.



Antes de comenzar cualquier rutina de actividad física, es fundamental realizar una revisión veterinaria para evaluar el estado general del animal. Como regla general, los perros deben haber completado su crecimiento antes de iniciar actividades más exigentes, ya que en ese momento se considera que su sistema musculoesquelético está completamente desarrollado.

Además, es pertinente:

● Respetar los horarios de menor temperatura y evitar superficies calientes.

● Mantener al perro con correa y arnés adecuados.

● Prever pausas de descanso y acceso a agua fresca durante toda la jornada.

● Incorporar siempre una caminata suave de 5 a 10 minutos como precalentamiento y otra como

“vuelta a la calma”.



La clave está en avanzar de manera gradual y constante, observando siempre la respuesta del animal. Si el

perro muestra señales de dolor o cansancio, es momento de detener la actividad y consultar con un

veterinario de confianza.

Juan Atilio Di Paolo, veterinario y asesor técnico para Eukanuba, enfatiza que “cualquier práctica deportiva

implica un incremento en la actividad física y psíquica del perro, lo que genera un aumento de sus necesidades nutricionales, que deben ser cubiertas a través de la alimentación. Entre ellas se encuentran los protectores de cartílago, las proteínas necesarias para el recambio muscular y los antioxidantes para combatir el estrés oxidativo. Por eso, cobra suma importancia administrar un alimento específico, completo, correctamente balanceado y de alta calidad, que permita cubrir estas demandas y evitar problemas de salud derivados de deficiencias o excesos nutricionales”.

Por último, Di Paolo señala que “en relación con la alimentación no solo es importante definir qué darle al

perro, sino también cómo administrarlo. El animal necesita llegar al momento de la actividad con un alto nivel de nutrientes en circulación, pero con el estómago prácticamente vacío. Para ello, es fundamental establecer una rutina de alimentación alineada con la rutina de actividad física”.

Además, destaca que, durante el verano, la protección contra los rayos UV es muy importante, especialmente en zonas despigmentadas o con poco pelo y que “el uso de bloqueadores solares resulta clave en días soleados y durante las horas de mayor exposición”.

Comentarios

comentarios