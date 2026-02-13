Actividades culturales para el fin de semana largo

La oferta incluye gran cantidad de espectáculos y recorridos históricos en escenarios coordinados por el Municipio. Las personas interesadas pueden consultar toda la programación en: www.mardelplata.gob.ar/cultura .

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de actividades para este fin de semana largo en los distintos espacios gestionados por el Municipio. En el sitio web www.mardelplata.gob.ar/cultura se pueden consultar todas las propuestas del área para los próximos días.

Teatro Municipal Colón

Ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta una cartelera diversa que combina distintas ramas del arte durante este fin de semana.

El jueves 12 de febrero a las 21 será el turno de “Gwen”, un espectáculo musical que narra a través de la danza jazz la vida de Gwen Verdon. Nominada a tres premios ACE 2024, incluyendo mejor musical. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11200.

A las 23:30 será el turno de “Degoas, vuelvo a nombrarte”, un musical unipersonal donde reconstruye en clave de biodrama la historia que la une a su padre, Norbert Degoas, y a Mar del Plata. Dirigido por Leo Rizzi. Entrada general: $20000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15000.

El viernes 13 a las 21 llegará “El Nazareno”.Se trata de una obra musical folklórica versión libre del director Héctor Oscar Paredes, basada en la leyenda Argentina de “El Lobizón”. Es interpretada por 30 bailarines del grupo de estilización folklórica Mar del Folk y 8 voces del grupo vocal Arsis Nova. Entrada general: $10000. Jubilados, residentes y estudiantes: $7500.

El sábado 14 a las 21 se subirá a escena la “Orquesta Sinfónica Municipal”, a cargo del Mtro. Guillermo Becerra. Entrada General $5900, mientras que Jubilados, Residentes y Estudiantes $4400.

Ell domingo 15 a las 21 se presentará “Tango Furia”, donde la Compañía Tango Furia, dirigida por el coreógrafo y bailarín Emmanuel Marín vuelve con una propuesta totalmente renovada, llevando la danza del tango a su máxima expresión. Ent. Gral: $14000, Jubilados, Residentes y Estudiantes: $10500.

Y a las 23.30 será el momento de “De la esquina al Colón» con Willy en el corazón”, un espectáculo de tango con músicos cantantes y bailarines marplatenses en vivo, creado por Willy Wullich en el año 2002. Entrada General $7000, mientras que para Jubilados, Residentes y Estudiantes $5200.

El feriado del lunes 16 a las 21:30 estará “Helter Skelter” rinde homenaje a The Beatles la música que cambió la historia. Entrada general: $20000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15000.

Y el martes 17 a las 21 estará la “Orquesta Municipal de Tango” a cargo del Mtro. Julio Dávila. Entrada Gral: $5900 Jubilados, Residentes y Estudiantes: $4400.

Centro Cultural Osvaldo Soriano

Ubicado en 25 de Mayo 3108, en este espacio las entradas generales cuestan $15.000 y $12.000 para jubilados, estudiantes y anticipadas.

Este viernes 13 a las 21 se presentará “Trasplante de hipocampo” de Patricia Suárez, una comedia crítica.

Por otra parte, el sábado a las 21 será el turno de “Epifanía teatral la demolición” de Rodolfo Barone y Marcelo Bochor, una comedia que invita a reflexionar sobre la importancia que le damos a los vínculos y a los espacios de encuentro.

Por último, el martes 17 a las 21, Entre Cuerdas presenta “Tríptico”, un ensamble de música instrumental que aborda un repertorio folklórico y andino de autores referentes del género.

Museo Casa sobre el Arroyo

También conocido como Casa del Puente, en su sede de Quintana 3998, esquina Funes, se realizan visitas guiadas con acceso a la Casa, este viernes, a las 10, 12 y 14.

Además, programó para este sábado 14 de 16 a 20 y el lunes 16 –Feriado de Carnaval- de 10 a 14, una visita guiada gratuita (requiere inscripción previa, a través del sitio web oficial www.turismomardelplata.gob.ar). El sistema habilitará los cupos para toda la semana siguiente cada viernes a partir de las 12.

Se recomienda asistir con ropa adecuada y acorde al clima, así como traer repelente, dado que la etapa inicial de la visita y la espera para el ingreso transcurren en el sector del parque. Se recuerda que el Museo permanecerá cerrado cuando las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran, y aquellas visitas que no se concreten por mal tiempo no serán reprogramadas.

Casa Mariano Mores

Ubicada en Alem 2469, esquina Gascón, este viernes a las 11 se realizará un recorrido guiado por la casa de Mariano Mores contando su historia, anécdotas y carrera musical.

Este sábado 14 se presentará “El taller de Ignacio Orga”, una propuesta musical y educativa de este músico especialista en armónicas orquestales.

Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria

Ubicado en Matheu 1851, está abierto de lunes a domingos de 16 a 19 ( el lunes 16 de febrero el Museo permanecerá cerrado y el martes 17 de febrero abrirá de 16 a 21) .El valor de la entrada general es de $3900, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $2900. Cabe destacar que el pago de las entradas se realiza únicamente en efectivo.

El viernes 13 a las 21 se realizará dentro del Ciclo Ecos, “El cuarto soda, el cuarto soda”. Se busca recrear fielmente el sonido de Soda a lo largo de su historia y en sus diferentes etapas, en un repaso por la historia musical de la Banda y su evolución estética y sonora. Entrada general $20000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

El sábado 14 de febrero a las 20, la “Orquesta Cumbia Grande de Villa Victoria” vuelve a los Jardines de la Villa Victoria. Con doce años de trayectoria, la gran orquesta que se creó en Mar del Plata con su gran formación de veintidós músicos en el escenario, se compone de cuatro secciones de vientos, percusión, bajo y voces. Entrada general $28000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $20000.

El domingo 15 a las 20 en el marco del Ciclo Traiga su Manta y Escuche será el turno de Rebeca Flores, una artista multifacética, que se desempeña como cantante, compositora, actriz y productora. Entrada general $10000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $7500.

El lunes 16 a las 19 llegará “Con el fuego en las manos. De brujas a Empoderadas” En un acontecimiento escénico único: un ritual teatral y musical a cielo abierto que invita a viajar desde la bruja ancestral hasta la mujer contemporánea. Entrada general $20000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

A las 21 “Vidas paralelas”, El mundo de Victoria Ocampo. La multipremiada obra de Mercedes Carreras, vuelve a Villa Victoria. Entrada general $20000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

Por último el martes 17 a las 20, estará en escena “La cacharro banda”, un viaje musical que presenta piezas inéditas de Carlos Gianni y arreglos musicales de Sergio Blostein, con libro de Pablo Sanz bajo la dirección de Leo Rizzi. Entrada general $15000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $12000.

Villa Mitre

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, ubicado en Lamadrid 3870, abre sus puertas al público de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos de 16 a 20. La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que para residentes, estudiantes y jubilados el costo es de $2.900. Los feriados de Carnaval, abrirá el lunes 16 de 14 a 19 y martes 17 de 10 a 16 con entrada gratuita.

Se pueden recorrer las muestras permanentes, como “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932), y las muestras temporarias “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “A 47 años de la primera estrella”, que apunta a reflejar todo lo acontecido en nuestra ciudad como subsede del Mundial 78.

En cuanto a las actividades programadas este martes 17 de febrero dentro del Ciclo de charlas “Historias de la Mar del Plata Soñada: Memoria de los barrios”, organizado por las Asociación de Amigos del Archivo Histórico Municipal, se presentará “Mar del Plata; paisaje urbano (en blanco y negro y color)” por el Mg. Nicolás Luis Fabiani.

Además, este verano, el cronograma incluye “Batata en Villa Mitre”: una experiencia lúdica sin pantallas para niños y niñas que incluye juegos abiertos, arte, recitales, teatro, tirolesa, foodtrucks y mucho más. Tendrá lugar durante enero y febrero, de martes a domingos entre las 16 y las 00.

Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”

Ubicado en Libertad 3099, Plaza España, está abierto de lunes a viernes de 9 a 15, y los sábados y domingos de 16 a 21. (El lunes 16 de febrero el Museo permanecerá cerrado y el martes 17 de febrero funcionará de 16 a 21). La entrada general tiene un valor de $3900 y para residentes de Mar del Plata, estudiantes y jubilados, $2900. Los menores de 4 años no abonan entrada y los miércoles es gratuito (ese día el Acuario permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento).

Asimismo, este viernes 13 de febrero a las 10, se realizará la Salida Entomológica en la Laguna de los Padres. Es una actividad libre, sin inscripción previa. El punto de encuentro será el Museo José Hernández, ubicado en la Ruta 226, km 14,5.

Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino

Ubicado en avenida Colón 1189, este sábado (como todos los sábados de enero y febrero) realizará visitas guiadas destinadas a público general y a los más chicos. La propuesta es sin inscripción previa y no tiene costo adicional, ya que se accede únicamente con el valor de la entrada general al museo, que es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados. El lunes 16 y martes 17 de febrero estará abierto de 17 a 22.

Y este viernes 13 de febrero a las 19, (como todos los viernes), una visita educativa para las infancias que recorre distintos aspectos de la casa, el artista y el museo, combinando historia, anécdotas y curiosidades de forma lúdica y participativa.

Museo Municipal José Hernández

Ubicado en Ruta 226 km 14,5– es otro de los espacios para disfrutar en Mar del Plata. Está abierto de lunes a domingo de 10 a 16 (último ingreso 15.45), y los miércoles permanece cerrado. También estará abierto el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Ofrece una muestra permanente sobre la Historia Rural Regional y de la Estancia Laguna de Los Padres. Además, se puede visitar la muestra exterior “Si estas paredes hablaran”, que propone un recorrido cronológico por los acontecimientos más relevantes de nuestra región a través de gigantografías.

Las visitas guiadas son los sábados a las 11 y las 14.

