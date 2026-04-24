Para este finde: emiten una alerta amarilla por vientos y ráfagas de hasta 80 km/h en Mar del Plata

La advertencia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incluye a toda la provincia de Buenos Aires. Cuándo regirá.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y ráfagas intensas en Mar del Plata para este fin de semana.
El aviso incluye a General Pueyrredon, Mar Chiquita, General Alvarado y toda la provincia de Buenos Aires, y regirá durante la tarde y noche de este domingo.
Desde el SMN informaron que el área será afectada por «fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h».
Alerta amarilla por vientos: recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Fuente: Mi8