Para este finde: emiten una alerta amarilla por vientos y ráfagas de hasta 80 km/h en Mar del Plata

La advertencia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incluye a toda la provincia de Buenos Aires. Cuándo regirá.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y ráfagas intensas en Mar del Plata para este fin de semana.

El aviso incluye a General Pueyrredon, Mar Chiquita, General Alvarado y toda la provincia de Buenos Aires, y regirá durante la tarde y noche de este domingo.

Desde el SMN informaron que el área será afectada por «fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h».

Alerta amarilla por vientos: recomendaciones del SMN

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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