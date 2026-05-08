Adorni habló de su situación judicial y afirmó: “En algún momento voy a hablar”

El jefe de Gabinete sostuvo que Javier Milei “sabe la verdad”, confirmó que avanzará con su declaración jurada y anticipó acciones judiciales por agravios

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a su situación judicial y explicó por qué, al menos por ahora, no dará más detalles públicos sobre el tema. “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”, afirmó.

En una entrevista brindada al streaming Neura, el funcionario dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei. “Porque sabe la verdad”, lanzó.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refiere a la lealtad del Presidente Javier Milei y su convicción de nunca abandonar a quien considera honesto y leal: “Me emociona mucho, me impacta el apoyo desde lo humano y desde lo espiritual que me da. Y lo haría con cualquiera. El… pic.twitter.com/hMYjdhAFeg — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 8, 2026 Qué dijo sobre la causa y su declaración jurada

Adorni sostuvo además que hubo otros casos judiciales que involucraron a integrantes del Gobierno y remarcó que nadie salió a hablar públicamente para no entorpecer el proceso.

“Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así”, señaló.

También se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, a quien identificó como senadora de La Libertad Avanza, luego de que pidiera que presente su declaración jurada. “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada”, expresó, aunque sin precisar una fecha.

Además, advirtió que avanzará judicialmente contra quienes, según dijo, hablaron de su vida privada y lo injuriaron. “Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, sostuvo.

Las lecciones personales y su agenda

En otro tramo de la entrevista, Adorni anticipó que esta etapa también le dejó enseñanzas personales y afirmó que, incluso antes de dejar la función pública, planea escribir sobre lo vivido.

“Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros, antes de irme. Todo esto va a ser parte de un libro”, dijo.



Además, confirmó que participará en Zárate, provincia de Buenos Aires, de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, que brindará una conferencia de prensa a las 13 y que luego estará en la reunión de Gabinete a las 14.

Por último, reflexionó sobre el impacto que atravesó en lo personal durante los últimos dos meses. “Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que son importantes y otras cosas que no son importantes, como abrazar a mis hijos. Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia, mis amigos. Hoy tomé consciencia”, concluyó.

Fuente: Mi8

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