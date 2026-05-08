Adorni habló de su situación judicial y afirmó: “En algún momento voy a hablar”

El jefe de Gabinete sostuvo que Javier Milei “sabe la verdad”, confirmó que avanzará con su declaración jurada y anticipó acciones judiciales por agravios
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a su situación judicial y explicó por qué, al menos por ahora, no dará más detalles públicos sobre el tema. “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”, afirmó.
En una entrevista brindada al streaming Neura, el funcionario dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei. “Porque sabe la verdad”, lanzó.
Fuente: Mi8