Cáncer de colon: un nuevo estudio pone en duda la efectividad de la colonoscopía

Una investigación que siguió a miles de personas durante más de una década reabrió el debate sobre los alcances reales del principal método de rastreo.

El cáncer colorrectal es uno de los tumores más frecuentes en el mundo y también una de las principales causas de muerte por enfermedad oncológica. Durante años, la colonoscopía fue presentada como la herramienta más confiable para detectar lesiones tempranas e incluso prevenir casos graves mediante la extracción de pólipos antes de que se vuelvan malignos.

Sin embargo, un trabajo científico publicado recientemente volvió a instalar una discusión incómoda dentro de la comunidad médica. El estudio, realizado en Europa y seguido durante 13 años, encontró que el impacto del examen sobre la mortalidad podría ser menor al que se creyó durante décadas.

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Aun así, especialistas advierten que los resultados deben leerse con cautela. El cáncer de colon sigue siendo una enfermedad donde el diagnóstico temprano cambia el pronóstico y, para muchos expertos, la investigación no invalida el uso de la colonoscopía sino que abre preguntas sobre cómo, cuándo y en qué población conviene indicarla.

Qué dice el estudio

La investigación analizó a más de 84 mil adultos de entre 55 y 64 años de Polonia, Noruega y Suecia. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno recibió invitaciones para hacerse una colonoscopía y el otro continuó con el seguimiento médico habitual.

Tras más de una década de observación, los resultados mostraron una reducción en la cantidad de casos detectados de cáncer colorrectal en quienes fueron convocados al estudio. El punto más comentado apareció al revisar las muertes porque la diferencia entre ambos grupos fue mucho menor a la esperada.

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Según los datos publicados, la mortalidad por cáncer de colon cayó apenas de manera moderada. Eso llevó a algunos investigadores a señalar que el beneficio real del procedimiento podría estar sobreestimado.

Uno de los aspectos más debatidos es que no todas las personas invitadas a hacerse la colonoscopía finalmente aceptaron realizarla. De hecho, alrededor de la mitad decidió no participar. Para varios expertos, ese detalle altera la lectura final de la investigación. También aparecen diferencias entre países y sistemas sanitarios. En algunos lugares, la preparación previa al estudio, la calidad del equipamiento o la experiencia de quien realiza el procedimiento pueden modificar los resultados.

Cómo se detecta hasta ahora el cáncer de colon

Actualmente, la colonoscopía sigue siendo el método de referencia para detectar pólipos y lesiones en el intestino grueso. El procedimiento consiste en introducir un tubo flexible con una cámara para observar el colon y el recto. Si se encuentran pólipos sospechosos, pueden retirarse en el mismo momento.

En Argentina y otros países, las recomendaciones suelen indicar controles periódicos desde los 50 años para personas sin antecedentes familiares. En algunos casos, los chequeos comienzan antes, cuando hay familiares directos que tuvieron la enfermedad o cuadros inflamatorios intestinales crónicos.

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También existen pruebas menos invasivas. Entre las más conocidas está el test de sangre oculta en materia fecal, que busca detectar pequeñas pérdidas de sangre invisibles a simple vista. Si el resultado da positivo, luego se indica una colonoscopía para confirmar el diagnóstico. En los últimos años también crecieron las investigaciones sobre estudios genéticos y biomarcadores capaces de identificar tumores a través de análisis de sangre.

Síntomas y posibles tratamientos

Uno de los mayores problemas del cáncer colorrectal es que puede avanzar durante mucho tiempo sin síntomas claros. Cuando aparecen señales, muchas veces se confunden con trastornos digestivos comunes.

Entre los signos de alerta más frecuentes figuran:

Sangrado en materia fecal

Cambios persistentes en el ritmo intestinal

Dolor abdominal

Pérdida de peso sin explicación y anemia.

También puede aparecer cansancio constante o sensación de evacuación incompleta.

Los especialistas remarcan que tener alguno de estos síntomas no implica necesariamente un cáncer. Hemorroides, inflamaciones intestinales y otros cuadros benignos pueden provocar manifestaciones similares.

El tratamiento depende del estadio en el que se detecte la enfermedad. Cuando el tumor se encuentra localizado, la cirugía suele ser la principal opción. En otros casos se combinan quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas.

En la última década hubo avances importantes en medicamentos oncológicos y estrategias personalizadas. Algunos pacientes con mutaciones específicas responden mejor a terapias diseñadas para determinados perfiles moleculares. Esa precisión permitió mejorar la supervivencia en ciertos grupos.

Fuente: Ámbito

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