Adorni habló por Milei en IDEA: anunció reformas laboral e impositiva y anticipó más diálogo político en el Congreso

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno enviará el viernes al Congreso un paquete de reformas económicas y laborales para que “la micro acompañe a la macro” y anticipó que a partir del 10 de diciembre habrá un congreso con más legisladores para el oficialismo y de “otros partidos con los que se puede dialogar de manera racional”.

Su presencia en el cierre de la jornada inaugural del 61° Coloquio de IDEA cubre el espacio que se había previsto para el presidente de la Nación, Javier Milei. Si bien parecía confirmada su presencia, finalmente desistió ya que quedaba casi sobre el horario de regreso al país tras su viaje a Estados Unidos.

“El Gobierno enviará el viernes reformas al nuevo Congreso”, afirmó Adorni ante más de un millar de empresarios. Leyó un mensaje del jefe de Estado en el que se rescataron también las importantes inversiones que se anunciaron en las últimas semanas, por un volumen total informado de casi 80.000 millones de dólares, las mejoras logradas en términos económicos y el acuerdo de apoyo financiero con Estados Unidos, que se mencionó aquí como “histórico”.

Según dijo, la idea es generar “ajustes a la micro, para que no quede rezagada” de la macro. “Necesitamos reformar el mundo del trabajo, para que el dinamismo económico pueda estar acompañado del dinamismo laboral”, expresó Adorni.

“Queremos que las pymes puedan volverse grandes empresas y las grandes se coman el mundo”, explicó el vocero presidencial y consideró que Argentina volvió a ser un lugar de interés para los grandes inversores a partir de las reformas implementadas por la actual gestión de gobierno. “El gobierno se comprometió a poner el país en orden para que las empresas apuesten por Argentina”, afirmó Milei en este mensaje.

Fuente: Ahora Mar del Plata

