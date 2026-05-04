Adorni negó censura al periodismo y no habló sobre sus viajes e inmuebles

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó el contacto con los periodistas acreditados luego de 40 días. Negó censura al periodismo y esquivó preguntas sobre viajes al exterior y compra de inmuebles

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó esta mañana que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana. Asimismo, esquivó preguntas sobre viajes al exterior y compra de inmuebles.

“Desde el primer día este Gobierno le abrió las puertas al periodismo; bajo ningún gobierno tuvieron tanta libertad de decir lo que quieran, cuándo y dónde quieran”, consideró. Debido a la grabación de imágenes sin permiso en Casa Rosada con anteojos con cámara, el Gobierno no dejó entrar a los acreditados de TN y eltrece.

“Por eso sorprenden las declaraciones de algunos colegas… Llegaron a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre en la Casa Blanca con lentes espías y no haya consecuencias? Es evidente que está mal y así lo expresaron algunos. El reconocimiento para ellos“, añadió.

El cierre derivó en el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil, mientras el Presidente defendía la medida y atacaba a los medios en las redes sociales.

“Después de una semana de evaluación, la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo para evitar este tipo de acciones. Esto no es amenazar al periodismo, no es amenazar la libertad de expresión. Estamos a favor de la libertad de prensa», remarcó en este sentido el vocero, que aseguró también que “todo va a volver a la normalidad”.

Y justificó: “Todo es en pos de la seguridad del Presidente y del cuidado de la Casa de Gobierno. Es su responsabilidad de todos los que estamos aquí en la Casa Rosada”.

Luego respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral.

En ese sentido, el funcionario afirmó que estas medidas se ajustan estrictamente al marco legal y son prácticas habituales en el mundo: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública.«

Respecto de las polémicas en torno a la compra de inmuebles y sus viajes al exterior realizando gastos que no se condicen con su declaración jurada, insistió en que la causa se encuentra en la Justicia y que sólo dará explicaciones en tribunales.

Luego no precisó en qué fecha presentará su nueva declaración jurada aunque afirmó que lo hará «en tiempo y forma». Tiene plazo hasta el 31 de julio.

Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó que volverá a un esquema de ruedas de prensa frecuentes. Si bien explicó que no las daría a diario, sí dio a entender que tendrán mucha regularidad.

Otra pregunta tuvo que ver con las encuestas que indican una caída en la imagen positiva del gobierno de Milei. El funcionario sostuvo que no gobiernan pensando en los sondeos de opinión sino en «mejorar la calidad de vida de los argentinos».

Tampoco habló sobre el aumento salarial de más de mil funcionarios nacionales que tuvieron los sueldos congelados hasta 2025. Entre enero y junio se estima que recibirán una suba del 123% para compensar el tiempo sin incrementos. Al respecto, Adorni dijo que no leyó las notas periodísticas y que tampoco haría declaraciones.

“Todas las explicaciones fueron dadas el 29 de abril en mi exposición en la Cámara de Diputados”, subrayó.

Fuente: Diario Popular

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